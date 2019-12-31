Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayının konferans salonunda yapılan duruşmada, sanıkların avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması için söz verildi.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin şu anda Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde eğitim gördüklerini, darbe girişimiyle ilgilerinin olmadığını, herhangi bir örgüte de üye olmadıklarını savundu.

Bazı sanık avukatları, müvekkillerinin bir rütbelerinin olmadığını, emir komuta zinciri kapsamında hareket ettiklerini ifade ederek, darbe girişimi günü araç bulunsaydı bütün öğrencilerin kamptan çıkartılacağını, araç bulunamadığı için bir kısmının çıkartıldığını, bu durumun örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini öne sürdü.

Askeri öğrencilerin komutanlarından aldıkları emir doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyen bazı sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, darbe girişimi günü yaşananların hayatın olağan akışı kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi.