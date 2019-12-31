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  4. Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davası

Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere 72 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayının konferans salonunda yapılan duruşmada, sanıkların avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması için söz verildi.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin şu anda Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde eğitim gördüklerini, darbe girişimiyle ilgilerinin olmadığını, herhangi bir örgüte de üye olmadıklarını savundu.

Bazı sanık avukatları, müvekkillerinin bir rütbelerinin olmadığını, emir komuta zinciri kapsamında hareket ettiklerini ifade ederek, darbe girişimi günü araç bulunsaydı bütün öğrencilerin kamptan çıkartılacağını, araç bulunamadığı için bir kısmının çıkartıldığını, bu durumun örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini öne sürdü.

Askeri öğrencilerin komutanlarından aldıkları emir doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyen bazı sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, darbe girişimi günü yaşananların hayatın olağan akışı kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşma, 2 Ocak perşembe gününe ertelendi.

- Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını 23 Kasım 2019'da mahkemeye sundu.

Savcılığın mütalaasında, sanıkların darbe faaliyetine katıldıkları detaylı bir şekilde anlatılarak, darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu öğrencisi olan 70 sanığın ''anayasayı ihlal'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, darbe girişimi sırasında askeri öğrencileri İstanbul'a taşıyan otobüslerde şoförlük yapan 2 er hakkında ise atılı suçu işleme kasıt ve iradelerinin olmadığı ve olayın bu aşamasında hataya düşürüldükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi.

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