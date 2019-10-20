Hava kirliliği, düşük riskini yüzde 50 artırıyor

Araştırmacılar ayrıca, düşük yapan kadınların semptomları hemen göstermedikleri "gecikmiş düşük" vakalarının sayısıyla havadaki fosil yakıt kaynaklı zehirli kimyasal seviyeleri arasında da doğrudan bağlantı buldu.

Çalışmaya göre, hava kirleticilerin daha da artması, düşük riskini yüzde 52'ye çıkardı.

Bilim insanları, havada metreküp başına (enerji santrali ve araç egzozu kaynaklı) 10 mikrogram kükürt dioksit bulunmasının düşük riskini yüzde 41 oranında artırdığı sonucuna vardı.

Nature Sustainability adlı bilimsel yayında yer verilen çalışmada, 2009 ila 2017'de Çin başkentinde yaşayan 250 binden fazla hamile kadının kayıtlarını analiz edildi. Araştırmacılar, bu kadınların kayıtlarını hava kirleticilere maruziyetiyle kıyasladı. Bu kirleticiler arasında kükürt dioksit ve karbonmonoksit de yer alıyordu.

Çin'in başkenti Pekin'deki araştırmacılar, hava kirliliği ve düşük arasında bir ilişki bulup bulamayacaklarını keşfetmek için bir araştırma yürüttü.

Yeni bir bilimsel çalışma, hava kirliliğinin zararlı etkilerinin hamile bir kadının düşük yapma riskini yüzde 50 oranında artırabileceğini öne sürdü.

Çalışmanın başyazarı ve Pekin Normal Üniversitesi profesörü Liçian Cang, bulguların "hamilelik öncesi önleyici tedbirlerle zararlı gebelik çıktılarını önleyecek veya azaltacak potansiyel fırsatları açığa çıkardığını" ifade etti.

Profesör Cang, "Bu arada çalışmamız, kirli hava maruziyetiyle üreme sonuçları spektrumu arasındaki ilişkiyi anlamamızı sağladı" dedi. Hamile kadınların ve gebe kalmak isteyenlerin sadece kendi sağlıkları değil, fetüslerin sağlığı için de kirli hava maruziyetinden kaçınması gerekiyor.

Profesör Cang, hava kirliliğinin rahimdeki fetüsü nasıl etkilediğinin tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ekledi.

Kraliyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji'nin (RCOG) danışmanı ve sözcüsü Dr. Patrick O'Brien, çalışmanın "hava kirliliği ve bebek sağlığına (henüz doğmamış bile olsa) etkileri arasındaki ilişkiye dair gittikçe büyüyen bir kanıt yığınına katkıda bulunduğunu" belirtti.

(independent)

