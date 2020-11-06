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  4. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 4 gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 4 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 09:26 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, haberleştikleri tespit edilen 1’i emekli hava kurmay albay, 1’i ihraç hava pilot yarbay, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan hava kurmay binbaşı ve 1’i ihraç üsteğmen olmak üzere 4 şüphelinin 06.11.2020 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, haberleştikleri tespit edilen 1’i emekli hava kurmay albay, 1’i ihraç hava pilot yarbay, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan hava kurmay binbaşı ve 1’i ihraç üsteğmen olmak üzere 4 şüphelinin 06.11.2020 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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