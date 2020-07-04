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  4. Havai fişek fabrikasındaki patlamada evleri hasar gören köylüler isyan etti

Havai fişek fabrikasındaki patlamada evleri hasar gören köylüler isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 23:19 | Son Güncelleme

Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında bölgeye yakın köylerde büyük hasar meydana geldi. Patlamada evinin duvarı yıkılan yaşlı bir kadın, “Biz bu fabrikayı istemiyoruz. Bu kaçıncı kardeşim” dedi.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada evleri hasar gören köylüler isyan etti

Fabrikada meydan gelen patlamaların ardından havaya uçan malzemeler, fabrikanın arka kesiminde bulunan Akarca Mahallesi’ndeki evlerin üzerilerine ve bahçelerine düştü.

Vatandaşlar, patlama sonrası bahçelerine düşen, zehirli madde içerikli patlayıcıların bulunduğu parçaları hayvanlarına zarar vermemesi için hızla topladı. Bahçede ekili sebzelerin üzerine küllerin yağdığını belirten vatandaşlar, patlamanın şiddetiyle evdeki tüm camların patladığı bu nedenle gece boyu fabrikadan yayılan havayı solumak zorunda kaldıklarını ifade etti.

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"BİZ BU FABRİKAYI İSTEMİYORUZ"

Daha önce de patlamaların yaşandığı fabrikayı çevrelerinde istemediklerini söyleyen 71 yaşındaki Kadriye Ayaz, “Burası mutfak böyle yıkıldı. Ne yapalım Cenabı Allah bize böyle bir şey verdi. Biz bu fabrikayı istemiyoruz. Ben yetkililere duyurmak istiyorum. Ben kaldım mağdur, avlunun içinde yattım. Yazık günah değil mi bize. Biz de insanız. Hemen bayırın dibinde o fabrika. Bu bina 35 senelik. Çok deprem gördü. 17 Ağustos depreminde burası yattı kalktı. Orada bir şey olmadı. Patlama bizi öldürdü. Bu kaçıncı kardeşim. Patlamayla samanlığın üzerindeki kiremitler paralandı. Ben bunları kimden alacağım?” dedi.

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"ADAPAZARI'NDAN HİSSETTİM PATLAMAYI"

Patlamayı kilometre 20 kilometre uzaklıktaki Adapazarı merkezinden hissettiklerini anlatan Ayşenur Ayaz, “Ablam buradaydı, ben Adapazarı’ndaydım. Ben Adapazarı’ndan hissettim büyük bir patlama oldu. Neler olduğunu biz de bilmiyorduk. Gördüğünüz gibi evimizin camları ve arka tarafta da duvar yıkıldı” diye konuştu.

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"6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM GİBİ OLDU"

Patlamada çok koktuklarını ve binalarının çatılarının uçtuğunu ifade eden Hüseyin Bak, “Patlama oldu, iki tane binanın çatısını uçurdu. Buraları ve arka evimi hep dağıttı. Patlama çok acayip oldu. 3 sefer patladı. Yengen çok kötü oldu, kafayı üşütecekti yengen. 3 sefer patlama oldu, çok acayipti, 6.5 büyüklüğünde deprem gibi oldu” şeklinde konuştu. (İHA)

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