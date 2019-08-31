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Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 23:06 | Son Güncelleme

Av yasağının sona ermesiyle ülke genelinde olduğu gibi Bursalı balıkçılar da havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ dedi.

Av yasağının sona ermesiyle ülke genelinde olduğu gibi Bursalı balıkçılar da havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ dedi. Balıkçıların limandan ayrılması havadan da görüntülendi.
1 Eylül itibariyle resmen sona erecek ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Marmara Denizi’ne kıyısı olan Kapaklı Mahallesi’ndeki balıkçılar da denize açıldı. Havai fişeklerle denize açılan balıkçı tekneleri havadan da görüntülendi.
Kapaklı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Elgül, balıkçıların kazasın belasız bir sezon geçirmesini dileyerek, “Geçen sene balık boldu ama para etmedi. Bu sene balığın daha bol olmasını umut ediyoruz. Marmara Bölgesi’ nin en fazla balıkçı teknesi olan köyüyüz diyebilirim. Buradan sadece tekne sahipleri değil, dışarıdan 500-600 kişi de tayfa olarak ekmek yiyor” dedi.
Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Hasan Erdeniz, hamsi balığı avladıklarını ifade ederek, “Tüm balıkçılarımıza kazasın bir av sezonu diliyorum. Biz genelde hamsi avcılığı yapıyoruz. Hamsi haricinde sardalya, istavrit, palamut, az da olsa lüfer gibi balıklar da çıkıyor. Eylül ayının en güzel balığı sardalyadır” ifadelerini kullandı.

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi

Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi
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