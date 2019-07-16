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HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 23:36 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de bir evin mutfak dolabı arkasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.  Olay, Sultanbeyli gişeler sokakta bulunan bir sitede bulunan binanın 2'inci katında meydana geldi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de bir evin mutfak dolabı arkasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.
Olay, Sultanbeyli gişeler sokakta bulunan bir sitede bulunan binanın 2'inci katında meydana geldi. Mutfak dolapları arkasından kedi sesi duyan ev sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, arka bölümünde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için dolabın bir kısmını söktü. Kedi üst kısımlara kaçınca ekipler, dolabın üst bölmesini de sökerek mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu
-Kedinin kurtarılması
Detaylar

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