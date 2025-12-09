KADIN

Havalar soğudu! Cilt bakımında değiştirmen gerekenler…

Cilt bakımında kış aylarına özel seçimler yaparak cilt sağlığını tüm yıl koruman mümkün. Soğuyan havalarda cildini nemli tutmaya dikkat ederek ve mevsime özel rutinler edinerek, ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsin.

Soğuk havanın cildinde yaratacağı olumsuz etkilerden kaçınmak için bu önerilere dikkat!

Cildini temiz tut.

Mevsimden bağımsız olarak, cilt bakımının temel anahtarı cilt temizliğidir. Çünkü düzenli ve doğru cilt temizliği, cilt sağlığını pekiştirir. Fakat kış aylarında özellikle yıkama suyunun sıcaklığını iyi ayarlayamamak, cildin nem kaybetmesine yol açarak cildi kurutabilir. Cilt tipine uygun, nemlendirici özelliklere sahip temizleyiciler kullanmak en doğru seçenektir. Cildini temizlerken doğru ürünler kullanır ve yıkama sonrasında cildine nazik davranırsan, düzenli bir bakım rutini oluşturabilirsin.

Peeling uygula.

Derinlemesine cilt temizliği için kış aylarında peeling uygulamalarına devam etmen gerekir. Çünkü bu aylarda cildin dış katmanı çevresel etmenlerden daha fazla zarar görebilir. Özellikle kent yaşamında hava kirliliği, duman gibi faktörler cildin dış katmanında kalıntı bırakabilir. Haftada 2-3 kez peeling uygulayarak cildin derin katmanlarını arındırabilirsin.

Tonik ile destekle.

Tonik, gözenek temizliği için vazgeçilmez bir üründür. Günlük cilt temizliğinde yıkama sonrası uygulayacağın tonik ile gözenekleri arındırabilirsin. Eğer cildi nemlendiren ve rahatlatan tonikler seçersen, kış aylarının olumsuz etkilerinden de en iyi şekilde korunmuş olursun.

Nemlendirmeye ekstra özen göster.

Soğuk havada cildin nem kaybı fazla olur. Bu kaybın önüne geçmek için nemlendirici adımına ekstra özen göstermen gerekir. Günlük nemlendirici kullanımına dikkat ederek cildin koruma katmanını besleyebilirsin. Ancak nemlendirici adımında cilt tipine uygun seçimler yapman önemlidir. Aksi halde farklı cilt sorunlarıyla karşılaşabilirsin. Genel olarak gündüz ve gece kullanımına özel kremler kullanarak cilt nemini koruyabilirsin.

Güneş koruyucu kullanımını aksatma.

Güneşin zararlı etkileri kış aylarında da devam eder. Bu nedenle nemlendirici adımından sonra cildini uygun bir güneş koruyucu ile desteklemen gerekir. Cilt tipine uygun bir koruyucu UV ışınları karşısında güçlü bir kalkan olur. Böylece güneşin cilt üzerindeki etkilerini hafifleterek daha genç ve sağlıklı bir görünüme sahip olabilirsin.

Serum kullan.

Yoğun formüle sahip olan serumlar, farklı içerikleriyle her gereksinime hitap edebilir. Temiz cildine uygulayacağın serumlarla cildin nem dengesini daha iyi koruyabilirsin. Özellikle hyaluronik asit, C vitamini ve E vitamini içerikli serumlar cildi nemlendirme konusunda harikadır.

Dudaklarını nemlendir.

Kış aylarında sağlıklı cilt bakım rutini oluştururken dudakları da atlamaman gerekir. Dudaklardaki çatlama ve kuruma gibi sorunları ortadan kaldırmak için dudakları nemlendirmeyi unutma. Özellikle gece bakımında dudak yağları kullanarak cildin gece boyunca beslenmesini artırabilirsin. Hindistan cevizi, mango yağı ve jojoba içerikli balmlar, dudak görünümünü iyileştirmeye yardımcıdır.

Dengeli beslen.

Cilt sağlığını sadece dışarıdan değil içeriden desteklemen de önemlidir. Kış aylarında vücut direncini artıracak, bağışıklık sistemini güçlendirecek ve vücuda vitamin mineral sağlayacak bir beslenme planı oluşturman gerekir. C vitamini içeren narenciyeler, beta-karoten içeren havuç gibi sebzeler, antioksidan zengini yeşil yapraklılar beslenme planında bol bol yer alması gerekenlerdendir. Ayrıca bol su içmek de nem dengesini koruyarak cilt sağlığını iyileştirebilir.

