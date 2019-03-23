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Havalı tüfekle vurulan çocuk hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, arkadaşının oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralanan 13 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, arkadaşının oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereli köyünde Anıl A'nın (13), ilkokulun bulunduğu alanda dedesine ait havalı tüfekle yaralandığını öğrenen yakınları, çocuğu Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Karın bölgesinden yaralanan ve buradaki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Anıl A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucu, çocuğun, arkadaşı M.T'nin oynadığı havalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma havalı tüfek yaralama Zonguldak

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