Akrabalar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Bıçaklı, tabureli kavganın nedeni şaşkına çevirdi

Şaşkına çeviren olay, 11 Mayıs’ta Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi 702’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı işletmecisi S.G., akrabası olan A.S.’yi başka çay ocağına gittiği için uyardı. İkili arasındaki tartışma, ailelerin de katılmasıyla büyüyerek bıçaklı, tabureli ve tekmeli kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansırken, kavgada A.S. ile S.G., bıçak ve tabure darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yakını S.G.’nin yaralandığını gören bir kadın fenalık geçirerek bayıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan A.S. ile S.G., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





