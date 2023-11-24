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Havalimanında dolar operasyonu: Balya balya parayla yakalandılar! Türkiye tarihinin en büyük miktarı

24.11.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 yolcu, vücutlarına sarılı 580 bin dolar ve bavullarında para sayma makinesi ile yakalandı. Sahte oldukları değerlendirilen 580 bin Amerikan dolarına el konulurken, Arap kökenli şüpheliler tutuklandı. Ele geçirilen sahte paraların, bugüne kadar Türkiye’deki havalimanlarında düzenlenen bir operasyonda yakalanmış en büyük miktar olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Havalimanında dolar operasyonu: Balya balya parayla yakalandılar! Türkiye tarihinin en büyük miktarı

Asya merkezli bir havayolu şirketine ait tarifeli uçakla Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan İstanbul‘a hareket eden Ortadoğu kökenli 2 yolcu, önceki Perşembe günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’dan havalandığı öğrenilen uçaktaki yolculardan Lübnan uyruklu Omar Z. (28) ve Jouheır I. (22) adlı kişiler, saat 14.00’te uçaktan inerek Dış Hatlar Geliş Terminaline yöneldi.

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VÜCUTLARINA SARILI 580 BİN SAHTE DOLAR VE BAVULDA PARA SAYMA MAKİNESİ

Beyrut-İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra tedirgin davranışlarla terminaldeki bagaj bandına geçen 28 ve 22 yaşlarındaki şüpheli yolcular, kendilerini geriden takip eden polisler tarafından göz hapsine alındı. Arap yolcuların her hareketi Kaçakçılık ve Mali Şube polisleri tarafından adım adım izlendi. Yapılan takibin devamında söz konusu ‘yolcular’ kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında risk analiz odasına götürülmek üzere gözaltına alındı.

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Yürütülen soruşturma çerçevesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen nefes kesen operasyonla yakalanan Ortadoğu kökenli 2 şüpheli, risk analiz merkezinde didik arandı. Zanlıların üzerlerinde ve bagajlarında yapılan aramalarda, vücutlarına sarılı halde 580 bin Amerikan doları tutarında balya balya sahte döviz, bavullarında para sayma makinesi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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ARAP ŞEBEKENİN TÜRKİYE’DEKİ MUHTEMEL BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

Gerçek olmadığı anlaşılan para banknotlarına imha edilmek üzere el konulurken, Beyrut doğumlu 2 kişi ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü. Şüpheliler hakkında TCK 197 "Parada Sahtecilik" ve TCK 188 "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.

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İstanbul Polisi, iki kişilik Arap şebekenin Türkiye’deki bağlantılarını mercek altına alırken, emniyet unsurlarının titiz çalışması sayesinde yakalanan Omar Z. ve Jouheır I., sorguları tamamlandıktan sonra 17 Kasım’da Kartal’daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına havale edildi. Her iki zanlı, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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EN BÜYÜK MİKTAR

Havalimanlarında düzenlenen operasyonda tek seferde ele geçmiş en büyük miktar
Cezaevine konulan yabancı kalpazanlara yönelik soruşturma devam ederken, 2 kişilik Arap şebekenin Türkiye’deki bağlantılarıyla operasyonun derinleşebileceği ifade edildi.

Bu arada ele geçirilen sahte paraların, bugüne kadar Türkiye’deki havalimanlarında düzenlenen bir operasyonda yakalanmış en büyük miktar olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan Lübnanlı şüphelilere karşı düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Soruşturma dosyasındaki deliller arasına da giren görüntülerde, 2 kişinin vücutlarının sırt, karın ve bel kısımlarına balyalar halinde sardıkları sahte dolarların çıkarılışı yer alıyor.

İHA

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Sabiha Gökçen dolar havalimanı
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