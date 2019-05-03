Havalimanında gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatı

'TATBİKAT BAŞARILI GEÇTİ'

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu, 250 personel, 20 araç, 4 sahil güvenlik botu ve 1 helikopter ile gerçekleştirilen tatbikatın başarılı geçtiğini söyledi. Çakıroğlu, “Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak Ulusal Medical Kurtarma ekipleri ve Trabzon 112 koordinasyonunda çeşitli paydaşlarla birlikte Trabzon Havalimanı’nda düşen bir uçak simülasyonuyla UMKE 2019 tatbikatımızı yaklaşık 250 personel eşliğinde gerçekleştirdik. Senaryo gereği havalimanına iniş tekeri koyduktan sonra çeşitli teknik sebepler ve olumsuz şartlardan dolayı kontrolünü kaybeden ve bir kısmı denize düşen uçağı canlandırdık. Yaklaşık 64 personel ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta sol motorda da ciddi bir hasar vardı. Çıkan yangına müdahale edildi ve AFAD ekiplerimiz tarafından kimyasal madde kontrolü yapıldı. Daha sonra UMKE ve 112 ekiplerimiz tarafından 60 metre karelik sahra çadırı yaklaşık 2 dakika içinde kurularak vakaların nakli ve müdahaleleri gerçekleşti. Ayrıca sahil güvenliğe bağlı ekiplerimiz, gemilerimiz ve helikopterimiz denize düşmüş olan yolcularımızın aranması, taranması ve kurtarılması faaliyetlerini gerçekleştirdi. Olumsuz hava şartlarına ve çevreye rağmen çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Umarım bu tür vakalarla karşılaşmayız. Ancak karşılaşacağımız zaman da hazırlıklı olmanın gerekliliği ortaya koyulmuş oldu” dedi.