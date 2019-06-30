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Havalimanında korkutan kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 00:25 | Son Güncelleme

Adıyaman Havalimanı’nda işçileri taşıyan aracın uçak pist alanından çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Havalimanı’nın uçak pist alanında yapılan bakım çalışmalarını yapan işçileri taşıyan Ali G.

Havalimanında korkutan kaza: 4 yaralı

Adıyaman Havalimanı’nda işçileri taşıyan aracın uçak pist alanından çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Havalimanı’nın uçak pist alanında yapılan bakım çalışmalarını yapan işçileri taşıyan Ali G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pist alanı yanında bulunan uçuruma yuvarlanarak ters döndü. Meydana gelen kazayı fark eden havalimanı görevlileri durumu 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Doğan E., Ufuk T., Ali G., ve henüz ismi öğrenilemeyen kişilere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk sağlık müdahaleleri uçak pistinde yapılan yaralılar daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Havalimanında korkutan kaza: 4 yaralı

Havalimanında korkutan kaza: 4 yaralı

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