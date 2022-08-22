Havalimanında yakalandı: Çantasından çıkanlar pes dedirtti!

Tayland’ın başkenti Bangkok’tan Hindistan’ın Chennai şehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu. Hindistan uyruklu yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’tan Hindistan’ın Chennai şehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda Suvarnabhumi Havalimanında yapılan kontrol sırasında 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu. Hindistan uyruklu 21 yaşındaki Abilash Annaduri adlı yolcunun bavulundan 1 yavru çöl tilkisi, 1 rakun, 2 iguana, 2 piton yılanı, 3 monitör kertenkelesi ve 8 marmoset maymunu çıktı.

Bavulun içinde bantla sabitlenmiş olan plastik kutuların içinde bulunan hayvanların oldukça bitkin düştüğü görülürken, bavulun içinde ayrıca kutuları gizlemek amacıyla konulduğu düşünülen oldukça fazla sayıda yiyecek, içecek ve oyuncak paketleri çıktı.

Bavuldan çıkan hayvanlara ilk sağlık müdahalesi sonrasında yapılan açıklamada, tüm hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenirken, hayvanların hiç birisinde çip olmadığı ve bu nedenle nereden geldiklerinin tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi. Hayvanların toplam maliyetlerinin yaklaşık 49 bin Türk Lirası civarı olduğu ifade edildi.

Hayvanları ve doğayı koruma kapsamında ağır cezai yaptırımları olan Tayland’da, polis tarafından gözaltına alınan yolcunun şahsın 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon bahta kadar para cezası alabileceği belirtildi. (İHA)

