HABER

Havuz ve göletleri bitkilerle temizliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

Bir firma tarafından geliştirilen mobil botanik aracı sayesinde biyolojik gölet veya yüzme havuzları kimyasal malzemeler yerine bitkilerle temizleniyor - Firmanın sahibi Coşkun Gültekin: - "Biyolojik göllerdeki su bir yıl içinde yeşeriyor. Bu yeşeren göller için araç tasarladık. Bu aracı diyaliz makinesi olarak düşünebiliriz. Gölün 200-250 metre uzağından aracımıza su pompalayıp, burada bakteriler yoluyla suyu temizliyoruz. Kimyasal yok. Kanı temizleyen diyaliz cihazı gibi bunu da gölün diyaliz cihazı olarak düşünebiliriz" - "Bitkiler ve çakıllar temizleme işinde başlıca roller. 29 çeşit geofit su bitkileri var. Hangi bitkileri kullanacağımızı bize su analizleri veriyor"

İBRAHİM YOZOĞLU - Biyolojik gölet veya yüzme havuzları yapan bir firma tarafından "diyaliz cihazı" mantığıyla geliştirilen mobil botanik aracı sayesinde havuzlar ve göletler kimyasal katkılar yerine bitkilerle biyolojik olarak temizleniyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali"ne katılan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biyolojik göletlerin Türkiye'de daha çok yeni olduğunu söyledi.

Almanya'ya 2006'da yaptığı gezisinde insanların biyolojik yüzme havuzlarında yüzdüklerini gördüğünü, "Türkiye'de neden böyle bir yüzme havuzu olmasın?" diyerek bir firmanın Türkiye tedarikçiliğini üstlendiğini ifade eden Gültekin, şunları kaydetti"

"Türkiye'de 2007-2008 yılında ilk göletimizi yapmaya başladık. En son yüzme göletimizi 2009'da bitirdik ve bir daha yapmadık çünkü Türkiye biyolojik gölete, biyolojik yüzme havuzuna hazır değildi. Biyolojik havuza sucul ekosistem kuruyorsunuz. Ekosistemde kurbağalar, böcekler var. Biz Türk vatandaşları börtü böceklerden çekiniyoruz, yaptığımız işlerden 'Kurbağa var, sivrisinek geldi' gibi şikayet oldu. Biz de havuzu bırakıp göllere yöneldik. Halka açık yüzme göletleri yaptık." diye konuştu.

Klorlu havuzlarda yüzmenin çeşitli rahatsızlıklara yol açtığını, sudaki klorun çok iyi ayarlanması gerektiğini aktaran Gültekin, yüzme havuzuna girerken veya çıkarken duş alınması gerektiğini, bunun alternatifinin de biyolojik havuz olduğunu anlattı.

Biyolojik havuzda sucul ekosistemin bulunduğunu dile getiren Gültekin, şunları söyledi:

"Burada gözle görmediğiniz bakteriler var, halofitler, mikrofitler, su pireleri gibi bakteriler vücuttaki zararlı bakterileri anında absorbe ediyor. Suyun her yerinde biyokatman var. Yani insanlar kimyasal bir havuzda yüzeceğine biyolojik bir havuzda yüzüyor. Türkiye'de biyolojik havuzlar yavaş yavaş ilgi görmeye başladı. Sloganımız 'Mobil biyolojik yüzme havuzları hazır, Türkiye hazır mı?' Anlatıyoruz, eğer bahçenizde bir havuz yapacaksanız börtü böcek gelecek ama biz bunu ayrı bir yerde tutabiliyoruz, sistem bu."

Gültekin, Irak, Azerbaycan, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de iş yaptıklarını aktardı.

- Diyaliz cihazı mantığıyla çalışan mobil botanik aracı geliştirdi

Suyun ıslahının zor olduğunu, biyolojik göllerin zamanla yeşerme yaptığını ve başka firmalarca yapılan biyolojik göletle havuzların temizliğini de gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gültekin, "Biyolojik göllerdeki su bir yıl içinde yeşeriyor. Bu yeşeren göller için araç tasarladık. Bu aracı diyaliz makinesi olarak düşünebiliriz. Gölün 200-250 metre uzağından aracımıza su pompalayıp, burada bakteriler yoluyla suyu temizliyoruz. Kimyasal yok, kanı temizleyen diyaliz cihazı gibi bunu da gölün diyaliz cihazı olarak düşünebiliriz." diye konuştu.

Bu aracın içinde birkaç parametre olduğunu anlatan Gültekin, şu bilgileri verdi:

"Fosfat ayrıştırıcı, suyu atomlara parçalayan karıştırıcılar, içinde katmanlar ve minerallerin olduğu filtre görünümünde cihaz var. İstanbul Üniversitesi Maden Fakültesinden raporlanmış çeşitli materyaller var. Bu materyallerden filtrelenerek, süzülerek su temizleniyor. Burada üç dört materyal var, bunların hangisi suda eksikse onları ekleyip suyu biyolojik olarak berraklaştırıyoruz. Bitkiler ve çakıllar temizleme işinde başlıca roller. 29 çeşit geofit su bitkileri var. Hangi bitkileri kullanacağımızı bize su analizleri veriyor. Her bölgede her bitkiyi kullanamıyoruz çünkü ters tepkime yapabiliyor. Suda demir oranı yüksekse demiri absorbe eden bitkiyi kullanıyoruz. Suyun özelliğine göre bitki kullanıp suyu bu şekilde temizliyoruz. Analize göre suyu temizleyen ögelerden biri de bitkiler. Biyolojik dediğimiz zaman 29 çeşit soğanlı bitki var. Bunlar su bitkileri ve altına kurduğumuz rejenerasyon alanıyla bu göl temizlenmiş oluyor."

Gültekin, mobil botanik aracını notere tasdik ettirdiklerini, patent için de başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Bitlis’te 'Dere Üstü Islah Projesi' için ilk yıkım başladıBitlis’te 'Dere Üstü Islah Projesi' için ilk yıkım başladı
Kenan Doğulu İzmir'de konser verdiKenan Doğulu İzmir'de konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Biyolojik biyolojik gölet Coşkun Gültekin kimyasal katkı mobil botanik aracı yüzme havuzları

En Çok Okunan Haberler

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi

Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

bru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

bru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.