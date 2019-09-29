Havuz ve göletleri bitkilerle temizliyorlar

İBRAHİM YOZOĞLU - Biyolojik gölet veya yüzme havuzları yapan bir firma tarafından "diyaliz cihazı" mantığıyla geliştirilen mobil botanik aracı sayesinde havuzlar ve göletler kimyasal katkılar yerine bitkilerle biyolojik olarak temizleniyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali"ne katılan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biyolojik göletlerin Türkiye'de daha çok yeni olduğunu söyledi.

Almanya'ya 2006'da yaptığı gezisinde insanların biyolojik yüzme havuzlarında yüzdüklerini gördüğünü, "Türkiye'de neden böyle bir yüzme havuzu olmasın?" diyerek bir firmanın Türkiye tedarikçiliğini üstlendiğini ifade eden Gültekin, şunları kaydetti"

"Türkiye'de 2007-2008 yılında ilk göletimizi yapmaya başladık. En son yüzme göletimizi 2009'da bitirdik ve bir daha yapmadık çünkü Türkiye biyolojik gölete, biyolojik yüzme havuzuna hazır değildi. Biyolojik havuza sucul ekosistem kuruyorsunuz. Ekosistemde kurbağalar, böcekler var. Biz Türk vatandaşları börtü böceklerden çekiniyoruz, yaptığımız işlerden 'Kurbağa var, sivrisinek geldi' gibi şikayet oldu. Biz de havuzu bırakıp göllere yöneldik. Halka açık yüzme göletleri yaptık." diye konuştu.