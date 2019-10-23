Hayalet dolgu ve baby botoks ile yüz ifadeniz değişmesin

Hayalet dolgu uygulaması ile yüzdeki kırışıklıklar ve mimik çizgileri azalır ama kişinin yüz ifadesi değişmez. Aynı zamanda hyalunorik asitten dolayı cilt daha nemli ve daha parlak hale gelir. Hayalet dolgunun en büyük avantajlarından bir tanesi de çok hızlı bir şekilde uygulanabilmesidir. Yaklaşık olarak 5 dakikada uygulama tamamlanır.

Birçok kişi botoks uygulamasını tercih etse de botoksun sonuçlarından korkanlar da bulunuyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, konu hakkında ve yeni uygulaması hayalet dolgu ile ilgili olarak aklımıza takılan tüm soru işaretlerini bizler için yanıtladı. Botoks uygulaması sonrasında yüzde meydana gelebilecek şaşkın ve korkmuş ifade birçok kişinin botokstan kaçınmasına neden olur. Ayrıca mimiklerde meydana gelen kayıplar da bu korkuyu tetikler. Bunun önüne geçebilmek için botoksun daha az dozlarda uyguladığımız baby botoksu tavsiye etmekteyim. Özellikle kırışıklıkların mimiksiz halde olmadığı yanı static kırışıklıkların oluşmadığı kişilerde baby botoksu güvenle uygulamaktayım.

İşlem çok ince uçlu enjeksiyonlar ile yapıldığı için herhangi bir şekilde rahatsızlık vermez. Uygulamanın konforlu olması için işlemin yapılacağı bölgeye anestezi krem sürülür. Bu sayede hasta herhangi bir şekilde batma, acı ya da ağrı hissi duymaz.

BOTOKS İLE FARKLARI NELERDİR?

Botoks ile dolgu uygulamaların arasında büyük farklar bulunur. Ancak birçok kişi yanlış bilgilerden dolayı dolgulardan botoks etkisi ya da botokstan dolgu etkisi göstermesini bekler. Botoks ile hayalet dolgu birbirinin yerine geçecek uygulamalar değildir. Çünkü botoks uygulamasında herhangi bir hacimlenme etkisi bulunmaz.

Botoks ile yüzde meydana gelen kırışıklıklar ve mimik çizgileri ortadan kalkar. Ancak sarkmalarda büyük bir değişiklik meydana gelmez. Bu nedenle dolgular sarkmalara yönelik olarak uygulanır. Hayalet dolgu aynı zamanda içeriği sayesinde gizli bir botoks etkisi yaparak kırışıklıklarda ve mimik çizgilerinde de toparlanma etkisi yaratır ve bu noktada botoksa göre daha avantajlıdır.

Benim özellikle genç yaşlarda ki hastalarıma önerim yılda bir kez baby botoks ve hayalet dolgu uygulamasını yaptırıp yüz ifadelerinin değiştirmeden yaşlanma belirtilerini durdurmaları şeklinde olmaktadır.