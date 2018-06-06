KADIN

Hayalini kurduğu vücuda 51 bin TL ödedi! Sarkan derileri gündem oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra sarkan derileri nedeniyle 'fazladan bir çift göğsüm var' diyen kadın fotoğraflarıyla şaşkına çeviriyor. Ameliyat sonrası 88 kilo veren ancak sarkan serilerinin ağırlığı yaklaşık 6 kilo gelen Laura Deubel, hayalini kurduğu vücuda ulaşmak için yaklaşık olarak 51 bin TL ödedi.

Hayalini kurduğu vücuda 51 bin TL ödedi! Sarkan derileri gündem oldu

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Laura Deubel'in, gastrik bypass ameliyatı geçirdikten sonra vücundaki deriler sarkmaya başladı.

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Sarkan derileri nedeniyle güven problemi yaşayan Laura, ''Ameliyat olduktan sonra kendimi inanılmaz hissettim ancak fazla deriler sarkmıştı. Kendimi pizza hamuru gibi hissediyordum. Sanki bir çift memem daha vardı ve kabus gibiydi. Hayata yeniden geldim diyebilirim'' diye konuşuyor.

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Laura ameliyattan önce 178 kiloydu

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Başlangıçta eşini birkaç ay arayla da babasını, annesini ve büyükannesini kalp krizinden kaybeden Laura, 'bu ölümler uyandırma çağrısı gibiydi. Kilo vermeye o zaman karar vermiştim. Çocuklarım için yaşamalıydım' diyor.

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Laura kilolu zamanlarında kahvaltı yapmıyor, öğle yemeğinde hamburger, büyük boy kızartma ve büyük boy kola tüketiyordu.

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Akşam ise et ve makarna yiyordu. Yatmadan önce de çikolata, dondurma ve bir kutu mısır gevreği tüketiyordu.

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Şimdi ise kahvaltıda yoğurt, salata akşam da tavuk ve sebze yemeği tüketiyor. Kendini artık tamamlanmış hisseden kadın artık aynaya baktığında kendini mutlu ve sağlıklı hissediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Laura Deubel kilo mide küçültme ameliyatı

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