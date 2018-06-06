Hayalini kurduğu vücuda 51 bin TL ödedi! Sarkan derileri gündem oldu

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Laura Deubel'in, gastrik bypass ameliyatı geçirdikten sonra vücundaki deriler sarkmaya başladı.

Sarkan derileri nedeniyle güven problemi yaşayan Laura, ''Ameliyat olduktan sonra kendimi inanılmaz hissettim ancak fazla deriler sarkmıştı. Kendimi pizza hamuru gibi hissediyordum. Sanki bir çift memem daha vardı ve kabus gibiydi. Hayata yeniden geldim diyebilirim'' diye konuşuyor.

Laura ameliyattan önce 178 kiloydu

Başlangıçta eşini birkaç ay arayla da babasını, annesini ve büyükannesini kalp krizinden kaybeden Laura, 'bu ölümler uyandırma çağrısı gibiydi. Kilo vermeye o zaman karar vermiştim. Çocuklarım için yaşamalıydım' diyor.

Laura kilolu zamanlarında kahvaltı yapmıyor, öğle yemeğinde hamburger, büyük boy kızartma ve büyük boy kola tüketiyordu.

Akşam ise et ve makarna yiyordu. Yatmadan önce de çikolata, dondurma ve bir kutu mısır gevreği tüketiyordu.

Şimdi ise kahvaltıda yoğurt, salata akşam da tavuk ve sebze yemeği tüketiyor. Kendini artık tamamlanmış hisseden kadın artık aynaya baktığında kendini mutlu ve sağlıklı hissediyor.