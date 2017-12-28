Hayaliniz kabusa dönmesin! İşte evliliği sarsan yanlışlar

Evlilik insan hayatı için en önemli adımlardan biridir. Evlilik kararı verildiğinde “hayatımın sonuna kadar, hep beraber ” diye düşünülür ama gelin görün ki bu her zaman bu temenni gerçekleşmez ve sorunlar başlar.

Sağlıklı ve mutlu bir evlilik hayali büyük emek ister. Eğer bu emek gösterilmezse yanlışlar üst üste gelir ve belki de hayatımızın en önemli hayali bir kabusa dönüşür.

Sağlıklı ve mutlu bir evlilik hayatınız olsun istiyorsanız, bu yanlışlardan uzak durun

Eşinizin kişiliğine yönelik ağır eleştirilerden kaçının

Eşinizin kişiliğini küçük düşürücü veya onur kırıcı sözler sarf etmek sevginize zarar verir. ‘Sen hep beceriksizsin, hep böylesin’ veya ‘Beni dinlemedin, hep kendi bildiğini okudun.’ gibi çeşitli suçlamalardan ve eleştirilerden uzak durun.

Sürekli geçmişi hatırlatmayın

Evlilikte veya öncesinde yapılan hatalar, tartışmalar, kavgalar, atışmalar veya yapılan yanlış davranışlar evlilik hayatı boyunca sorun yaratabilir. Bu kötü anların eşler arasında sürekli hatırlatılması, evliliğe zarar verir. Bu sebeple mümkün oldukça yaşanılan kötü olayları geçmişte bırakmaya çalışın.

Kendinizi terapist yerine koymayın

“Senin hasta olduğunu biliyorum, nedenlerini de biliyorum. Senin ne zayıflıkların var hepsini keşfettim, ne yapman gerektiğini söylüyorum, beni dinlesen doktora filan da ihtiyacın olmaz” gibi sözler evliliğe zarar verir.

İşi yokuşa sürmeyin

Günün birinde eşlerden her hangi birinde olumlu bir değişiklik meydana gelebilir ve gittikleri doktor kişinin olumsuz davranışından vazgeçmesine yardımcı olabilir. Bu gibi durumlarda diğer eşin ‘Yıllardır sana söylüyorum; ama beni dinlemedin, başkası deyince daha mı kıymetli oldu?’ şeklindeki konuşmaları, sorunların yeniden su yüzüne çıkmasına neden olabilir.

Eşinizin aklını okumaya çalışmayın

Evlilikte çiftler arası diyalog mutluluğun anahtarlarından biridir. Diyalog tek taraflı olmaya başladığı zaman eşler birbirlerine mesafe koymaya başlar. Sürekli kavgalar, iğnelemeler, atışmalar belli bir süre sonra erkek ve kadını kendi dünyasına itmeye başlar ve yalnızlık düşüncesi ortaya çıkar. Kadın da erkek de kendi dünyasında eşi ile konuşmaya başlar. ‘Ben senin bakışından anlarım, senin ne demek istediğini biliyorum.’ gibi sözlerle eşinizin hareketlerinden ve mimiklerinden anlamlar çıkarmaya çalışmayın.

Konuşurken ses tonunuzu yükseltmeyin, konuşmasını kesmeyin, sabırla dinleyin

İletişimde en önemli detay konuşan kişiyi sabırla sonuna kadar dinlemektir. Eşinizi anlamanız, sabırla dinlemeniz ve kendinizi de aynı şekilde anlatmanız ve dinletmeniz mutlu bir evlilik için faydalı olacaktır.

Genelleme yapmayın

Eşinize bir kalıp biçerek o kalıba sokan ifadeler kullanmak, onu kötü bir fiille damgalamak da büyük hatalardan biridir.

Hep kendini haklı görme

Hataların, yanlışlıklar iki taraftan da kaynaklandığını unutmayın. Tek taraflı düşünmeyin