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Hayat Bugün dizisi konusu nedir? Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler?

30.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın süreçte SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Hayat Bugün dizisinin yapımını O3 Medya üstleniyor. New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olacak olan Hayat Bugün'ün konusu ve oyuncu kadrosu da sorgulanıyor. Peki Hayat Bugün dizisi konusu nedir? Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Hayat Bugün dizisi konusu nedir? Hayat Bugün dizisi oyuncuları kimler?

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Hayat Bugün'ün afişi yayınlandı. Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı dizinin afişi beğeni toplarken projeye olan ilgiyi daha da artırdı.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi'nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul'da yaşayan herkese açacak!

Hayat Bugün diyebilmek, umutlanabilmek ve yeniden başlayabilmek için ise tek bir soru soracak; "Sizin için ne yapabilirim?"

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

'Hayat Bugün'de rol alacak isimler şöyle:

Ulaş Tuna Astepe; "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'' (Dr. Max Goodwin),
Hazar Ergüçlü; "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe),
Tansel Öngel "Doç. Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds),
Hande Doğandemir; "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom),
Mert Denizmen; ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ,
Şerif Erol; "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor).

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Oyuncu medya
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