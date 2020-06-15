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"Hayat Eve Sığar" uygulaması Huawei AppGallery'e eklendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

"Hayat Eve Sığar" uygulaması Huawei AppGallery'de yerini aldı

"Hayat Eve Sığar" uygulaması Huawei AppGallery'e eklendi

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması, Huawei AppGallery’de kullanıcılara sunuldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Harita ve Huawei konum servisleri ile geliştirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması, çok hızlı ve yüksek kesinlik derecesinde konum doğrulaması yapabiliyor.

"Hayat Eve Sığar" uygulamasına telefon numarası ile doğrulama yapılarak giriliyor, kişinin sağlık durumuna ve olası şikayetlerine yönelik sorulan sorulara vereceği cevaplar değerlendirilip nasıl davranması gerektiğine ilişkin yönlendirme yapılabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, harita üzerinde yaşadığı bölgenin risk haritasını görebiliyor, enfekte yoğunluğunun olduğu bölgeleri, riskli bölgeleri ve evde izolasyonun olduğu bölgeleri inceleyerek bulundukları alanda ya da gitmeyi planladıkları adreslerde hastalığın yoğunluğunu öğrenebiliyor. Harita üzerinde risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market zincirleri, metro ve otobüs durakları gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabiliyor.

Uygulama üzerinden kullanıcılar, izinleri doğrultusunda sevdiklerinin risk durumlarını takip edebilirken, kontrollü sosyal hayat kapsamında hayata geçirilen ve şehirlerarası yolculuklarda kullanılan HES kodunu üretebiliyor, paylaşabiliyor ya da iptal edebiliyor. Bununla birlikte uygulamadaki "Güvenli Alan" özelliği ile gittikleri mekanlardaki QR kodu okutarak hem mekanda alınması gereken önlemlere dair bilgi sahibi oluyor hem de olası risk takibinin yapılmasını sağlıyor.

AA

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