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  4. Hayat kurtaran müdahale! Küçük Ahmed, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Hayat kurtaran müdahale! Küçük Ahmed, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

11.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 7'nci sınıf öğrencisi Ahmed Alluş'un nefes borusuna takılan yiyecek Heimlich manevrasıyla çıkarıldı. Alluş'un yemek yerken tıkanması, arkadaşlarının paniği ve müdür Abdulazmi Çelik'in müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Gaziantep'te Şenyurt Mahallesi'ndeki İnkılap İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Ahmed Alluş'un nefes borusuna, ders arasında yemek yediği sırada yiyecek takıldı. Nefes almakta zorluk çeken Alluş'un arkadaşları, okul müdürüne haber verdi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Müdür Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrası olarak bilinen, karına baskı uygulamayla yapılan ilk yardım müdahalesiyle çocuğu kurtardı. Alluş'un yemek yerken tıkanması, arkadaşlarının paniği ve müdür Çelik'in müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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(DHA)

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Gaziantep
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