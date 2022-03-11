Hayat kurtaran müdahale! Küçük Ahmed, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Olay, dün Gaziantep'te Şenyurt Mahallesi'ndeki İnkılap İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Ahmed Alluş'un nefes borusuna, ders arasında yemek yediği sırada yiyecek takıldı. Nefes almakta zorluk çeken Alluş'un arkadaşları, okul müdürüne haber verdi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Müdür Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrası olarak bilinen, karına baskı uygulamayla yapılan ilk yardım müdahalesiyle çocuğu kurtardı. Alluş'un yemek yerken tıkanması, arkadaşlarının paniği ve müdür Çelik'in müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(DHA)

