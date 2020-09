Hayatın gerçeklerini gözler önüne seren bir seri: The Wire konusu

The Wire temel olarak suç ve ceza kavramlarını işliyor. Bazen bir çocuğun, bazen bir polisin, bazen de bir bürokratın trajik hikayelerini anlatıyor. Dizide gerçek sorunların, insanların günlük hayatlarını nasıl etkilediğine değiniliyor. The Wire cast ekibi ise özenle seçilmiş oyunculardan oluşuyor. Daha önce pek çok filmde gördüğümüz Dominic West ve Wendell Pierce gibi başarılı oyuncular da bu yapımda yer alıyor. İşte The Wire konusu ve oyuncuları... The Wire Dizisi Konusu The Wire dizisi aslında yaşadığımız çevrede tanık olabileceğimiz ve dünyanın her yerinde görülen olayları ele alıyor. İnsanların hayalleri ve hedefleri doğrultusunda neler yapabileceğini ve nasıl değişimler geçirebileceğini ustalıkla anlatıyor. Mevki sahibi olmak isteyen insanların daha iyi bir konuma ulaşabilmek için neler yapabileceğinden, insanları kötülük yapmaya iten sebeplerden, kanuni güçlerin kontrol altına alınmadığı zaman ne kadar tehlikeli olabileceğinden bahsediliyor. The Wire hem heyecanlı hem de duygusal sahneleriyle izleyicilere aynı anda farklı duygular yaşatıyor. Diziyi izlerken kötü olan karakteri kendinize yakın bulabiliyor, doğru bildiklerinizi sorgulamaya başlayabiliyorsunuz. Bazı kötü karakterler hiçbir ceza almadan hayatlarına devam ederken birçok iyi insan da Baltimore’un ıssız köşelerinde önlerini kesen suçlularla mücadele etmek zorunda kalıyor. The Wire dizisi etkileyici tüm detaylarıyla izleyiciyi tam anlamıyla ekrana kilitliyor.

The Wire Dizisi Karakterleri / Oyuncuları The Wire oyuncularının dizideki karakterleri içselleştirdiği ve başarılı bir şekilde yansıttığı çok net olarak görülebiliyor. Bazı oyuncuların hayat verdikleri karakterlerle benzer hayatlar yaşamış olması da olayları daha gerçekçi kılıyor. Dizide pek çok farklı yaşam ve karakter incelendiği için oyuncu kadrosu da bir hayli geniş. Dedektif Shakima Kima Greggs (Sonja Sohn) Dedektif Greggs karakteri dizide daha çok “Kima” lakabıyla tanınıyor. Çok fazla suç işlenen şehirde başarılı bir polis memuru olarak görev yapıyor. İşinde ön plana çıkmayı sevdiği için de pek çok olayda başı çekiyor. Sonja Sohn, 1964 doğumlu Amerikalı aktris ve yönetmen. Aynı zamanda yazarlarından olduğu Slam isimli bağımsız filmdeki rolüyle de tanınıyor. Ayrıca Sonja Sohn’un küçükken polis şiddetine maruz kaldığı ve fiziksel etkilerinin hala devam ettiği biliniyor. Jimmy McNulty (Dominic West) Jimmy alkol problemi olan, takıntılı ve aykırı bir dedektif. Otoriteye karşı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Cinayet masasında çalışıyor ve Baltimore’un en pis işleriyle karşı karşıya kalıyor. Şehrin gerçek yüzünü herkesten çok daha iyi biliyor. Sürekli cinayet işleyen uyuşturucu çetelerini alt etmek için kendine has yöntemlere başvuruyor.

Dominic West 1969 doğumlu İngiliz aktör, yönetmen ve müzisyen. Tomb Rider, 300 Spartalı, Sefiller, Mona Lisa Gülüşü gibi pek çok yapımda rol aldı. The Affair dizisinde canlandırdığı Noah Solloway karakteriyle de biliniyor. Bunk Moreland (Wendell Pierce) Bunk Moreland, cinayet masasında Jimmy ile birlikte çalışıyor. Ağzında sürekli purosuyla görmeye alıştığımız dedektif alkol problemi ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çekiyor. Baltimore’da görev yapan her polis memuru gibi suçlularla uğraşmaktan bıkmış ve yorulmuş olduğu anlaşılıyor. Wendell Pierce, 1969 doğumlu Amerikalı oyuncu. Suits adlı dizideki rolüyle tanınıyor. Daha önce pek çok yapımda rol alan başarılı oyuncu aynı zamanda müzikle de ilgileniyor. Omar Little (Michael Kenneth Williams) The Wire Omar karakteri eş cinsel bir insan. Aynı zamanda katil, hırsız ve dolandırıcı olan garip bir suçlu. Yüzündeki yara izi ile dikkat çekiyor. Kendisini tanımayanlar da onu bu şekilde tarif ediyor. Genellikle uyuşturucu satıcılarını soymakla ilgileniyor. Aynı zamanda acımasız ve soğukkanlı bir katil. Dizinin en güçlü kötü adamlarından biri olan Omar, dedektifleri oldukça zorluyor.

Michael Kenneth Williams, 1966 doğumlu Amerikalı aktör, dansçı ve muhabir. Boardwalk Empire’da canlandırdığı karakter ile de biliniyor. Başarılı oyuncunun yüzündeki yara izi gerçek bir kavgada yaralanması sonucu ortaya çıkmış. Reginald ‘Bubbles’ Cousins (Andre Royo) Bubbles, yardımsever davranışları ve vicdanlı yapısıyla ön plana çıkıyor. Uyuşturucu bağımlısı bir vatandaş olan Bubbles, polise bilgi taşıyor. Renkli karakteriyle dizinin karanlık sahnelerine güzel bir enerji katıyor. Andre Royo, 1968 doğumlu Amerikalı aktör, yazar ve yapımcı. Fringe, Party Down, Amerika'da Nasıl Yapılır ve 2013 The Spectacular Now yapımlarındaki rolleriyle tanınıyor. Snoop (Felicia Pearson) Snoop, ailesinin sorumsuzluğundan dolayı küçük yaşta koruyucu aileye veriliyor. Yeni bir aileye sahip olsa da zararlı maddelerle iç içe büyüyor. Uyuşturucu bağımlısı olan Snoop, 14 yaşına geldiğinde uyuşturucu satmaya başlıyor. Bu esnada bir gençle tartışıyor ve onu öldürüyor. Hapisten çıktığı dönemde diziye dahil oluyor. Felicia Pearson 1980 doğumlu Amerikalı aktris, rapçi ve yazar. Gerçek hayatında da sorunlu bir çocukluk geçiren oyuncu, ikinci derece cinayetten dolayı hapishanede geçirdiği zamanı Grace After Midnight adlı eserinde anlattı.