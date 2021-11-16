Hayatından parabeni çıkarmaya çalışanlar için etkili roll-on önerileri

Yapılan bilimsel araştırmalar, alüminyum ve paraben içeren deodorantların kansere yol açabileceğini kanıtladı. Hal böyle olunca, kişisel bakımımızın önemli bir parçası olan deodorantların da paraben ve alüminyum içermeyen türlerine yönelmeye başladık. Hayatından parabeni çıkarmak isteyenler için etkili roll-on önerilerini araştırdık. Gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Cilt bakımının önemli markası Sebamed'den bir alternatif

Siz de hayatınızdan parabeni çıkarmak istiyor ve doğal içerikli bir roll-on arıyorsanız, kişisel temizlik ve bakım ürünlerinin cilt dostu markası Sebamed'in Fresh Deodorant'ı sizin için iyi bir alternatif olabilir. Sebamed'in bu deodorantının pH değeri 5.5. Ayrıca bu deodorantta alüminyum ve paraben gibi zararlı kimyasallar bulunmuyor. Sebamed'in 50 ml'lik bu roll-onunun içeriğinde su, alkol ve sitrik asit gibi sağlığa zarar vermeyecek bileşenler var. Bu deodorant ile sağlığınızı tehlikeye atmadan da terleme sonrası oluşabilecek istenmeyen kokuların önüne geçeceğinizi göreceksiniz.

Sebamed'in bu paraben içermeyen deodorantını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

2. Doğal içerik sevenlere

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Terlemeyle oluşan kötü kokuların önüne geçecek ama bunu yaparken de sağlığınıza zarar vermeyecek ve parabensiz bir deodorant mı arıyorsunuz Incia markasının bu deodorantı sizin için iyi bir seçim olabilir. Doğal ürünlerden yana bir marka olan Incia, bu deodorantta da doğal içerikleri tercih etti. Bu ürün alüminyum klorohidrat, alüminyum zirkonyum, sentetik parfüm, boya, koruyucu, alkol ve paraben gibi sağlığınıza zarar verebilecek veya alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek maddeler içermiyor. Bu doğal deodorant; su, potasyum alum, ksantan gam, skualen, karbonat gibi doğal bitki ve yağlar içeriyor.

Incia'nın doğal bileşenlerden üretilen roll-on deodorantını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Kişisel bakımında doğallıktan ödün vermeyenlere

İçeriğinde sağlığa zararlı ve ciddi hastalıklara sebebiyet verebilecek kimyasallardan biri olan parabeni bulundurmayan roll-on arayışınız için Siveno da iyi bir seçenek olabilir. Doğal içeriklere önem veren kozmetik markalarından Siveno'nun bu deodorantı, tamamen doğal bir tuz olan potasyum alum içeriyor. Bu ürün, gözenekleri tıkamıyor ve dolayısıyla terlemeye engel olmuyor, sadece terleme sonrası oluşabilecek kötü kokuları etkisiz hale getiriyor. Bu deodorantın içeriğinde sodyum karbonat, ksantan gam ve bitkisel gliserin gibi doğal malzemeler de yer alıyor.

Doğal kozmetik markası Siveno'nun bu deodorantını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Doğal içerikli ve uzun süre koruyan bir alternatif arayanlara

Terlemeden kaynaklanan kötü kokuları engellerken sağlığından olmamak isteyenler için sırada Erd markasının Salt Stone adlı mucizevi ürünü var. Markanın %100 doğal kristalize mineral tuzdan ürettiği bu deodorant, alerjik ve hassas ciltlerde bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Doğal terlemeye engel olmadan kötü koku oluşumuna sebep olan bakterileri yok eden bu deodorant, koltuk altı ve ayaklar gibi ter bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde kullanmak için uygun bir ürün. Üstelik 24 saat koruma sağlayan bu deodorant giysilerde de iz bırakmıyor.

Erd markasının tamamen doğal içerikli bu deodorantını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. Hem sağlığa hem çevreye dost bir ürün

Doğal deodorant arayışınız için İO markasının organik sertifikalı bu roll-on formundaki deodorantı iyi bir seçenek olabilir. İO'nun bu ürünü; besleyici, bitkisel ve zengin mineral içeren yapısı sayesinde terlemeden kaynaklanan istenmeyen kokuları engelliyor ve cildinizde ipeksi bir yumuşaklık sağlıyor. 24 saat etkisini sürdüren bu deodorant gün boyu tazelik ve ferahlık hissi yaşamanızı sağlıyor. Ayrıca dönüştürülebilir ham maddelerden oluşturulduğu için sağlığınızı olduğu kadar çevreyi de koruyor.

İO markasının doğal içerikli ve çevreye saygılı bu deodorantını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

6. Kişisel bakımında gülün yeri ayrı!

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Paraben içermeyen ve doğal içerikli roll-on arayışınız için Akita markasının deodorantı da uygun olabilir. Kişisel bakımda en çok kullanılan bitkilerden gülü barındıran bu deodorantı çok seveceksiniz. Akita'nın %100 doğal güllü bu roll-on deodorantının içeriğinde; doğal ve katkısız gül suyu, gül yağı, zeytin yaprağı ve greyfurt çekirdeği gibi sağlıklı maddeler yer alıyor. Bu deodorantın içeriğindeki zeytin yaprağının doğal antimikrobiyal ve doğal antiviral etkiye sahip olan bir bitki olması da önemli bir avantaj. Böylelikle bu ürün zeytin yaprağı sayesinde bakteri oluşumunun önüne geçiyor; ayrıca gül suyu, gül yağı ve greyfurt çekirdeği gibi içeriklerle de kötü koku oluşumunu engelliyor.

Akita'nın bu tamamen bitkisel içerikli deodorantını incelemek için buraya tıklayın.

7. Doğal yağların gücünden şaşmayanlara

Temiz içerikli deodorant arayışında organik kozmetik markası Rosece'e yer vermeden geçemezdik! Markanın %100 bitkisel içerikli ve vegan bu deodorantı, içeriğindeki saf uçucu yağların etkisiyle kötü kokuları önlemeye yardımcı oluyor. Sentetik kokular içermeyen formülü sayesinde de teninize rahatlıkla uyum sağlıyor. Narenciyeler, vanilya, lotus ve portakal gibi doğal kokularla temiz ve ferah hissetmenizi sağlıyor. İçeriğinde bulunan Shea, avokado ve Hindistan cevizi yağı gibi yağlarla da cildinize bakım yapıyor.

Doğal kozmetik markası Rosece'in tamamen vegan içerikli deodorantını detaylı incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

8. Hem kötü kokuları önlesin hem de iz bırakmasın diyenlere

Doğal içerikli roll-on arayışı söz konusu olunca Alterra markasına da değinmeden olmaz. Alterra'nın terlemeyle sağlıklı yollardan baş edebilmenize yardımcı olan ve kalıntı bırakmayan bu doğal içerikli deodorantı sizin için uygun bir alternatif olabilir. Gün boyu ferah hissetmenizi sağlayan ve her gün rahatlıkla kullanabileceğiniz bu deodorant, gücünü bambunun sakinleştirici etkisinden alıyor. İçeriğindeki bambu esansı sayesinde kötü kokuları engellemenin yanı sıra cildi de yumuşatan bu ürün, kıyafetlerinizde iz yapmayarak konforlu bir kullanım sağlıyor.

Alterra markasının bu roll-on formundaki sağlıklı deodorantını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Tanıdık markalardan şaşmayanlara

Cilt bakımı ürünlerinin sevilen ve sıklıkla tercih edilen markası Nivea'nın doğal yeşil çay özlerini kullanarak ürettiği roll-on formundaki deodorantını hiç gördünüz mü? Parabensiz roll-on arayışınız için iyi bir alternatif olabilir. Nivea'nın Naturally Good adını verdiği bu alüminyum ve paraben içermeyen deodorantı, içeriğinde bulunan doğal yeşil çay özleri ile hem kötü kokuların önüne geçiyor hem de ferahlık hissi sağlıyor. Cilt bakımı kategorisinin sevilen markası Nivea'nın %95 oranında doğal kaynaklı içerikten üretilen bu deodorantı 24 saat koruma sağlıyor.

Nivea'nın doğal yeşil çay özlü deodorantını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

10. Parabensiz, alkolsüz ve alüminyumsuz bir alternatif daha



Sağlıklı ve doğal roll-on arayışınız için son olarak temiz içerikleri ile dikkat çeken bir başka markayı, Isana'yı öneriyoruz. Paraben gibi ciddi hastalıklara sebep olabilen kimyasallar barındırmayan bu deodorant, ayrıca alkol ve alüminyum gibi sağlığa zarar veren maddeleri de barındırmıyor. Hassas ciltlerin kullanımı için tasarlanan bu ürün, kalıntı da bırakmıyor. 24 saat etkili olan ve kıyafetlerde iz yapmayan bu deodorantı epilasyon gibi cildi daha da hassaslaştıran uygulamalardan sonra bile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Isana markasının hassas ciltlere uygun, parabensiz ve alüminyumsuz deodorantını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

