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  4. Hayatının şokunu yaşadı! Bahçede bulduğu kavanozdan penis çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Bahçede bulduğu kavanozdan penis çıktı

16.09.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şok keşif, Arjantin'in Buenos Aires kentindeki bir kasaba olan Balcarce'da meydana geldi. Annesinin bahçesinde çimleri temizlerken bir kavanozun kırıldığını gören adam bir anda keskin kokunun yayılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Ancak onu daha da dehşete düşüren olay kavanozun içinden penis çıkmasıydı.

Hayatının şokunu yaşadı! Bahçede bulduğu kavanozdan penis çıktı

Akıllara durgunluk veren olay Arjantin'in Balcarce kasabasında yaşandı. Annesinin bahçesinde aylardır temizlenmeyen çimleri biçmeye başlayan adam, bahçede bulunan kavanozu kazara kırdı. Kavanozun içinden yükselen kokuyla dehşete kapılan adam, bunu incelemeye başladığında gözlerine inanamadı.

Polis ve adli tıp uzmanlarını olay yerine çağıran Arjantinli hala olayın şokundayken, olayla ilgili ''İnsan kalıntılarının keşfi'' olarak kategorize edilmiş bir soruşturma açıldı.

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Kopmuş penisin kime ait olduğu henüz doğrulamadı, konu hakkında da resmi bir açıklama yapılmadı.

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''İÇİNDE KORUYUCU BİR SIVI VARDI''

Polis, şimdi çeşitli soruşturma hatlarını takip ederek olayın nasıl olduğunu anlamaya çalışıyor. Polis merkezinden yapılan açıklamada, ''Kavanoz, içindeki penisi koruyan ve bulunduğu durumda korunmasına yardımcı olan bir sıvı içeriyordu'' denildi.

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Anahtar Kelimeler:
penis Arjantin
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