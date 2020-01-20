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  4. Hayatının şokunu yaşadı! Yanına gelen iki kadın yüzüne sprey sıkıp parasını aldı

Hayatının şokunu yaşadı! Yanına gelen iki kadın yüzüne sprey sıkıp parasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Ankara'da kimliği belirsiz 2 kadın, kamyon şoförü Murat A.'nın yüzüne sprey sıkarak cüzdanından yaklaşık bin lira alarak kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Ostim Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Murat A., arızalanan kamyonunu tamir ettirmek için beklerken yanına gelen 2 kadın, ihtiyaçları olduğunu söyleyerek para istedi. Kadınlar, iddiaya göre 5 lira veren Murat A.'nın yüzüne sprey sıkarak, cüzdanından yaklaşık bin lira alıp kayıplara karıştı. Kısa süre sonra kendine gelen Murat A. polisi arayarak, ihbarda bulundu. Murat A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kimliği belirsiz kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

Murat A., sanayide kamyonu tamir ettirirken dilenci kılığında 2 kadının yanına geldiğini söyleyerek, "'Biz ihtiyaç sahibiyiz, 5 lira para verebilir misin?' dediler. İyilik olsun diye 5 lira para verdim. Bu sırada kadınlardan birisi yanıma yaklaştı, 'senin üzerinde nazar var' dedi. 'Ben bunlara inanmıyorum abla' dedim. Çekti kolumdan, arkamı döner dönmez yüzüme spreyle bir şey sıktı. Ben o dakikada şuurumu yitirdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Beni aracımın yanından almışlar, bir arka sokağa götürmüşler, cebimden paramı almışlar. Ben mağdur oldum; ama başka insanlar böyle kişilere itibar etmesinler. Ben sürekli yoldayım, 4 teker üstündeyim diye canı gönülden 5 lira vermek istedim; ama verdiğime de vereceğime de pişman oldum. Allah'tan ustalar peşimden gelmiş onların sayesinde geri döndüm, yoksa daha nelerimi alacaklardı bilmiyorum" dedi.

(DHA)

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