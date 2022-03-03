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Hayatınızı baştan aşağıya etkiliyor! Önleminizi almazsanız...

03.03.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de her 4 kişiden 1’inde görülen şiddetli gaz ve karında şişkinlik şikâyeti, kişilerin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Mide ve bağırsakta az miktarda oluşan gaz normal olurken, uzun süren mide ve karındaki şişkinlik ise ciddi sağlık problemlerini beraberinde getiriyor.

Hayatınızı baştan aşağıya etkiliyor! Önleminizi almazsanız...

Sindirim sistemi hastalıkların şişkinliğin en büyük nedenlerinin sindirim sistemi hastalıklarından dolayı oluştuğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, ‘’Kontrolsüz gaz çıkarma, sık geğirme isteği ve şişkinlik gibi sindirim sisteminde görülen rahatsızlıklar kişilerin sosyal hayattan izole olmalarına sebep oluyor. Gaz ve şişkinlik oluşumunu engellemenin basit yöntemleri olsa da bazı hastalarda endoskopi ve kolonoskopi gibi tanı yöntemleri kullanıyoruz. Ancak genel olarak karın şişkinliği ve gaz tedavisinde kişilerin yaşam şekillerini değiştirmesi büyük önem taşıyor’’ dedi.

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Karın şişkinliği birçok kişinin hayatını etkiliyor. İnsan vücudundaki bağırsaklar ve mide bakterileri tarafından oluşturulan gazlar kişiyi rahatsız etmese de, vücutta gaz miktarı arttığında organların duvarında gerilmeler meydana geliyor. Böylelikle karında oluşan şişkinlik kimi zaman gaz çıkarma, karın ağrısı gibi durumları beraberinde getiriyor.

KARIN ŞİŞKİNLİĞİNE KARŞI SU DİYETİ

Bu kapsamda karın şişliğinin tedavisi için kişilerin öncelikle beslenme şeklini değiştirmesi gerektiğinin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, ‘’Aşırı gazlı içecek tüketimi, kabızlık, sindirim bozuklukları, vücudun susuz kalması gibi birçok neden, şişkinliğe ve gaz oluşumuna sebep oluyor. Bu yüzden karın şişliği tedavisinde hastalara önerdiğim su diyeti ile yaşam biçimini düzene sokarak, ilaçsız bir şekilde tedavi edilmesini sağlıyoruz. Bu süreçte önemli olan vücuttaki ağır metallerin, toksinlerin, atık maddelerin, bakteri, parazit ve mantarların temizlenmesini sağlamak. Dolayısıyla bağırsaklar rahatlıyor ve şişkinlik gaz gibi şikayetler ortadan kalkıyor’’ diye belirtti.

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SOSYAL HAYATINIZ ETKİLENMESİN

Toplumun büyük bir kısmını etkileyen karın şişkinliği ve gaz dolayısıyla kişilerin sosyal hayatı da kısıtlanıyor. Bu kapsamda birkaç önemli noktaya değinen Dr. Hamit Çelik, ‘’Gaz ve şişkinlik için su tüketimi önemli bir rol oynar. Günde 2,5 litre su içmek tuvalet alışkanlığının oluşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra karın şişkinliği olan hastalara uyguladığımız su diyeti programı ile günde tek bir besin, susadığı kadar su ve yanında ek olarak verdiğimiz vitamin takviyeleri ile hastalar 60 ile 120 gün içerisinde tedavileri tamamlanmış ve şişkinlik ortadan kalkmış oluyor. Su diyeti tedavisi sindirim sistemini denetliyor, vücuttaki atıkları temizliyor ve bağışıklık sistemini düzene sokuyor’’ diye belirtti.


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