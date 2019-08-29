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Hayatınızı kolaylaştıracak 10 basit ipucu! Makinenizi temizlemek için gargara, beyazlatmak için aspirin kullanın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 29.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

Çamaşır yıkamak muhtemelen en sıkıcı ev işlerinden biri. Mühendisler işleri kolaylaştırmak için her zaman yeni ev aletleri icat ediyor. Hatta uzaktan kontrol edilebilen çamaşır makinesi bile var ancak bu süreç hala keyifli değil. İstatistiklere göre, kadınlar günde yaklaşık 17 dakika çamaşır yıkıyor. Bu makalede, çamaşırlarınızı ayırmak, yıkamak ve kurutmak için harcadığınız zamanı önemli ölçüde azaltabilecek bazı hileleri paylaşacağız.

Hayatınızı kolaylaştıracak 10 basit ipucu! Makinenizi temizlemek için gargara, beyazlatmak için aspirin kullanın

Bu ipuçları sayesinde çamaşırlarınız bahar gibi taze ve parlak olacak.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZLEMEK İÇİN GARGARA KULLANIN

1

Çamaşır makinelerinin, olması gereken seviyede çalışmasına devam etmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Satın alabileceğiniz özel deterjanlar vardır, ancak normal ağız gargaralarını da kullanabilirsiniz. Deterjanı koyduğunuz hazneye yarım bardak gargara koyun ve makineyi çalıştırın. Mantar, küf ve zararlı bakterilerden kurtulacaksınz.

GİYSİLERİNİZİ BEYAZLATMAK İÇİN ASPİRİN KULLANIN

2

Pek çok kişi, sıklıkla ortaya çıkan sarı ter lekeleri nedeniyle beyaz kıyafetlerden kaçınır. Bunu çözmenin ise kolay bir yolu var! Birkaç aspirin hapını makinenizin içine atın. İçeriğindeki salisilik asit beyazlarınızın kar gibi beyazlamasına yardımcı olacaktır.

ÇEKEN KIYAFETLERİ UZATMAK İÇİN BEBEK ŞAMPUANI KULLANIN

Bu sıra dışı gelebilir, ancak bebek şampuanı veya saç kremi büzülmüş giysilerinizi orijinal boyutlarına geri döndürebilir. Ilık su içine bir miktar saç kremi ya da bebek şampuanı ekleyin. 10-15 dakika bekletin. Ardından bir havlu ile fazla suyunu alın ve tamamen kurumasını sağlamak için yatay olarak kurutun. Kıyafetlerinizin orjinal boyutuna geldiğini göreceksiniz.

GİYSİLERİNİZİ RENKLERİNE GÖRE AYIRMAYIN

3

Giysilerinizi renklerine göre ayırmayın - bunları kumaşın yoğunluğuna göre sıralayın. Ağır kumaşlar hafif olanlardan daha fazla su emer. Bu nedenle çamaşırlarınız farklı bir oranda yıkanır ve karışık yıkama ince elyaftan yapılmış çamaşırlara zarar verir. Ama 2 istisnayı hatırlamalısınız: Beyaz kıyafetler her zaman ayrı yıkanır. Sıcaklık ise çok yüksek olmamalı çünkü farklı renklerdeki giysiler renk doygunluklarını kaybedebilir.

BİRKAÇ ALÜMİNYUM FOLYO TOPUNU MAKİNEYE KOYUN

4

Giysilerinizin elektriklenmemesi için çamaşır makinesi içine birkaç alüminyum folyo topu yerleştini. Bunlar statik elektriği emecekler.

MAKYAJ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN TIRAŞ KREMİ KULLANIN

5

Bu ipucunu öğrendikten sonra makyaj lekesini çıkarmak imkansız olmayacak. Makyaj lekesi üzerine tıraş kremini sıkın ve çamaşırlarınızı her zamanki gibi yıkayın.

ŞAPKANIZI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAYIN

6

Garip gelebilir ama işe yaradığını göreceksiniz. Şapkanızın şeklini kaybetmediğinden emin olmak için, çamaşır makinesinde yıkamayın. Çözüm basit. Bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Bulaşık makinesinin üst rafına koyun ve yıkayın.

KİRLİ ÇORAPLAR İÇİN SOĞUK SU KULLANIN

7

Çoraptaki kiri (ter gibi) çıkarmak için sıcak su uygularsanız kirlerden kurtulamadığınızı görebilirsiniz. Soğuk suda yıkarsanız kirlerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

İNATÇI LEKELERİ SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE TEMİZLEYİN

8

Çim, toprak ya da meyve suyu gibi lekelerden kurtulmak için, çamaşır makinesinde yıkamadan önce saç kurutma makinesiyle ısıtabilirsiniz. Lekeyi ısıtmak, deterjan bileşenlerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olacaktır.

GİYSİLERİNİZİ ÇOK FAZLA KURUTMAYIN

9

Kumaşın ısıl darbeye dayanıklı hale gelmesi nedeniyle gerektiğinden daha uzun süre kurutulan giysileri ütülemek çok zordur. Kıyafetlerinizi nemliyken ütüleyin.


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