Hayatınızı kolaylaştıracak 10 basit ipucu! Makinenizi temizlemek için gargara, beyazlatmak için aspirin kullanın

Bu ipuçları sayesinde çamaşırlarınız bahar gibi taze ve parlak olacak.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZLEMEK İÇİN GARGARA KULLANIN

Çamaşır makinelerinin, olması gereken seviyede çalışmasına devam etmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Satın alabileceğiniz özel deterjanlar vardır, ancak normal ağız gargaralarını da kullanabilirsiniz. Deterjanı koyduğunuz hazneye yarım bardak gargara koyun ve makineyi çalıştırın. Mantar, küf ve zararlı bakterilerden kurtulacaksınz.

GİYSİLERİNİZİ BEYAZLATMAK İÇİN ASPİRİN KULLANIN

Pek çok kişi, sıklıkla ortaya çıkan sarı ter lekeleri nedeniyle beyaz kıyafetlerden kaçınır. Bunu çözmenin ise kolay bir yolu var! Birkaç aspirin hapını makinenizin içine atın. İçeriğindeki salisilik asit beyazlarınızın kar gibi beyazlamasına yardımcı olacaktır.

ÇEKEN KIYAFETLERİ UZATMAK İÇİN BEBEK ŞAMPUANI KULLANIN

Bu sıra dışı gelebilir, ancak bebek şampuanı veya saç kremi büzülmüş giysilerinizi orijinal boyutlarına geri döndürebilir. Ilık su içine bir miktar saç kremi ya da bebek şampuanı ekleyin. 10-15 dakika bekletin. Ardından bir havlu ile fazla suyunu alın ve tamamen kurumasını sağlamak için yatay olarak kurutun. Kıyafetlerinizin orjinal boyutuna geldiğini göreceksiniz.