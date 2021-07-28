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Hayatınızın hatasını yapabilirsiniz! Güneşlenmeden önce doğru bronzlaşmak için bu önerileri mutlaka okuyun...

28.07.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin en güzel yanlarından biri doyasıya güneşlenmek. Cilt rengimiz koyulaştıkça hem daha enerjik hem daha sağlıklı göründüğümüz için bronzlaşmak oldukça önemli. Fakat bronzlaşırken sağlığımızı da tehlikeye atmamamız gerekir. Bunun için eşit bronzlaşmaya dair önemli tüyolar mevcut. İşte sizin için hazırladığımız, eşit bronzlaşmanızı sağlayacak tüyolar...

Hayatınızın hatasını yapabilirsiniz! Güneşlenmeden önce doğru bronzlaşmak için bu önerileri mutlaka okuyun...

Bronz bir tene sahip olmak neredeyse hepimizin istediği bir şey. Fakat bunu yaparken cilt sağlığımızı düşünmezsek ileride sağlığımız ile ilgili büyük problemler ile uğraşmak zorunda kalabiliriz. Ayrıca ortaya pek de arzu edilmeyen bir görüntü çıkabilir. Sizin için derlediğimiz bu tüyoları uygulayarak cildinizi sağlıklı bir biçimde istediğiniz renge kavuşturabilirsiniz.

1. KESE YAPIN

Tatile gideceğiniz önceden belli olduysa bu süre içerisinde mutlaka ölü derilerinizden kurtulun. Tatile gitmeden önce duşta kese yaparak ve peeling kullanarak ölü derilerinizden arınabilirsiniz.

2. GÜNEŞ KORUYUCU İHMAL EDİLMEMELİ

Güneşe çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu krem ya da spreylerden kullanın. Güneş koruyucularınızı cilt tipinize ve cilt renginize göre seçmeyi ihmal etmeyin. Buğday tenli ve daha koyu cilt rengine sahipseniz SPF değeri en az 10 olan kremler kullanmanız daha uygun olur. Açık tenli iseniz, en az 30 SPF'li ürünleri tercih etmeniz gerek.

3. DUŞ ALIN

Denize girip çıktığınız da tuzlu kalmamaya özen gösterin. Denizden her çıktığınızda duş alın. Cildinizi tamamen kuruladıktan sonra güneş kreminizi tekrar sürün.

4. AYNI POZİSYONDA KALMAYIN

Güneşlenirken aynı pozisyonda kalmak çok tehlikeli. Eğer eşit bronzlaşmak istiyorsanız her 20 dakikada bir pozisyonunuzu değiştirin. Böylelikle hem tüm vücudunuzu eşit bir şekilde bronzlaştırırsınız hem de güneş yanıkları ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.

5. NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Uzun süre güneşlendikten sonra eve geldiğinizde ılık su ile duş alın. Duş sırasında kendinizi tahriş etmeyecek şekilde kese yapmayı ihmal etmeyin. Duştan çıktıktan hemen sonra cilt tipinize uygun güneş sonrası krem ve nemlendirici krem sürmeyi unutmayın. Eğer bunları uygulamazsanız cildinizin soyulması kaçınılmaz bir durum olur. Cildinizin pul pul dökülmesini istemezsiniz...

6. DOĞAL BRONZLAŞTIRICILARI DENEYİN

Krem bronzlaştırıcılar bazen istenilen etkiyi vermez. Kalıcı ve eşit bir bronzluk için kakao yağı, havuç yağı, badem yağı, zeytinyağı gibi doğal bronzlaştırıcı yöntemlerini deneyebilirsiniz.

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