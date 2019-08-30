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Haydar Paşa Garı'nda 30 Ağustos mapping gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:09 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Haydarpaşa Garı'nın Kadıköy'e bakan yüzünde mapping gösterisi yapıldı

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Haydarpaşa Garı'nda mapping gösterisi yapıldı.

İletişim Başkanlığınca, kutlamalar kapsamında etkinlik saatinden bir süre önce Haydarpaşa Garı ışık gösterileriyle süslendi. Daha sonra gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde 8 dakika 30 saniye süren bir mapping gösterisi gerçekleştirildi.

30 Ağustos'u temsilen 30'dan geri sayım yapılarak başlayan gösterinin ardından Kurtuluş Savaşı kahramanlarının fotoğrafları 10 dakika boyunca gar binası yüzeyine yansıtıldı.

Etkinlik, Kadıköy sahilinin çeşitli yerlerinden vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Zafer İletişim Başkanlığı video mapping

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