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Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

Haydarpaşa’da Marmaray projesi kapsamında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bin 500 yıllık tarih gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kazıldıkça tarih fışkıran alanda bu kez de beşinci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir kilisenin kalıntılarına rastlandı.

Marmaray projesinin Haydarpaşa ayağında kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da her geçen gün rastlanan tarihi kalıntılara yenileri ekleniyor. Daha önce Haydarpaşa’nın bin 500 yıldan fazla süre önce bir liman kenti olarak kullanıldığını ortaya koyan kalıntıların ardından bu kez de aynı kazı alanında beşinci yüzyıla ait bir kilisenin kalıntılarına rastlandı.

ÇALIŞMALAR 5 AYRI NOKTADA SÜRDÜRÜLÜYOR

5 ayrı noktada yürütülen kazı çalışmaları yüzlerce işçi tarafından tüm hızıyla sürdürülürken, kazı alanındaki son durum da tarafından havadan görüntülendi. Öte yandan, kazı alanını gören köprünün kenarlarına tel örgü çekildiği gözlendi.

Kaynak: İHA

Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

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Anahtar Kelimeler:
Haydarpaşa Kilise

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