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Haydarpaşa ve Sirkeci garı ne olacak? Proje ortaya çıktı; yeni bina yapılacak, 'işlevleri değişecek'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.02.2024 10:49
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Uzun süredir merak edilen ve İstanbul'un gözbebekleri olan Haydarpaşa Garı - Sirkeci Garı'yla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Gazeteci İsmail Saymaz tarihi yapıların akıbetini duyurdu. Hazırlanan projelere göre, gar sahalarında sadece restorasyon ve restitüsyon yapılmayacak, yeni binalar inşa edilecek ve çevre düzenlemesine gidilecek. İşte detayların tamamı...

Haydarpaşa ve Sirkeci garı ne olacak? Proje ortaya çıktı; yeni bina yapılacak, 'işlevleri değişecek'

İstanbul'da yıllardır atıl halde bekletilen simge yapılarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü'deki yazısında Haydarpaşa ve Sirkeci garlarıyla ilgili hazırlanan projelerin detaylarını paylaştı.

SİRKECİ

Tarihi gar sahaları için Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında 12 Eylül 2023'te bir ön protokol imzalandığını belirten Saymaz, şöyle devam etti:

"Hem gar sahaları hem de binalar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kiralandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uygulamalar Daire Başkanlığı tarafından TCDD Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne gönderilen ‘Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahası Hakkında’ başlıklı yazıya göre ön protokol kapsamında, yapılacak çalışmalar için danışman atandı ve danışma kurulu oluşturuldu.

Garların sosyal ve kültürel tesis alanı olarak değerlendirilmesi için konsept proje çalışmasına başlandı.

SÖZZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kiralanan Haydarpaşa Garı ve sahalarını gösteren harita.

Bu yazıya göre gar sahalarında sadece restorasyon ve restitüsyon yapılmayacak, yeni binalar inşa edilecek ve çevre düzenlemesine gidilecek:

"(...) Protokol kapsamında bulunan bina ve alanların röleve (Bir yapının olduğu gibi çizilerek belgelenmesi), restitüsyon (Yapının ilk haline geri getirilmesi), restorasyon (Yapının orijinaline uygun şekilde onarılması), rekonstrüksiyon (Yapının eski haline göre inşa edilmesi), yeni bina yapımı, teşhir-tanzim, çevre düzenlemesi yapılması vb. karşılığı kiralanmasına yönelik olarak bakanlığımız tarafından sosyal ve kültürel alan olarak işlevlendirmek üzere konsept proje çalışmalarına başlanmıştır."

Saymaz, akabinde "Haydarpaşa ve Sirkeci garında nasıl bir yapılaşma olacak?", "Ne türden binalar inşa edilecek?", "Tarihi yapılar ve dokular korunabilecek mi?", "İnşaat ihalelerini hangi şirketler alacak?", "Yoksa 'özel konsept projesi' de Beşli Çete’ye mi verilecek?", "Yarın ya da ileride bir gün Haydarpaşa ve Sirkeci, yeniden gar olarak kullanılmak istenirse bu binalar ne olacak?" sorularını gündeme taşıdı.

HAYDARPAŞA

İKİ KITAYA YAYILACAK

Gazeteci Saymaz, Haydarpaşa ve Sirkeci gar ve sahalarının bienal - sanat merkezine dönüşeceği iddiasına da yazısında yer verdi.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Kadıköy Belediyesi’ne yazılan yazıda iki garın 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97/1. maddesinin 'g' bendi uyarınca özel proje alanı ilan edildiği belirtiliyor" diyen Saymaz, bu bilgiyi de şöyle aktardı:

"Yazıya göre Haydarpaşa ve Sirkeci’nin geleceği şöyle şekillenecek:

'Haydarpaşa ve Sirkeci garının sanat merkezine dönüşmesiyle İstanbul’un dünya çapında sanat destinasyonuna dönüşeceği, iki kıtaya yayılmış bienal ve sanat merkezi oluşturulacağı, İstanbul Bienali’nin dünyanın en önemli bienalleri arasında yer alacağı, sanatın gücünü ve birleştirici etkisini vurgulayarak İstanbul’un kültürel zenginliğini attırması ve uluslararası tanıtımında büyük katkı sağlamasının hedeflendiği...'

Bu proje kapsamında Anadolu Yakası’nda müze, kütüphane, el sanatları atölyeleri kurulacak.

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Haydarpaşa Garı sirkeci garı
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