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Hayıt nedir? Hayıt nelere iyi gelir? Hayıtın yararları

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Hayıt otu, haziran ve temmuz aylarında mor renkte çiçekler açınca toplanan bir bitkidir. Siz de menengiçler familyasından bir bitki olan ve saymakla bitmeyecek kadar faydalı olan hayıt otu sayesinde yaşantınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz."

Hayıt nedir? Hayıt nelere iyi gelir? Hayıtın yararları

İçindekiler

  • Hayıt Otu Nedir?
  • Hayıt Tohumu Farklı Yörelerde Nasıl Kullanılır?
  • Hayıt Tohumu Faydaları Nelerdir?
  • Kadınların Sihirli Yardımcısı: Hayıt Tohumu
  • Hayıt Otu Nerede Bulunur?
  • Hayıt Otu Nasıl Kullanılır?
  • Hayıt Tohumu Çayı Nasıl Demlenir?
  • Hayıt Balı Nedir?
  • Hayıt Tohumunun Zararları Var mıdır?
  • Hayıt Tohumu Sadece Tüketmek İçin mi Kullanılır?
  • Hayıt Tohumu Fiyatı Nedir?
  • Hayıt Suyu Faydaları Nelerdir?

Günlük yaşamda farklı amaçlar için kullanılabilen hayıt otu faydaları saymakla bitmeyen bitkilerden biridir. Çiçeğinin rengiyle görenleri hayran bırakan hayıt nedir, nelere iyi gelir ve yararları nelerdir? Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.

Hayıt Otu Nedir?

Eski dönemlerden beri Hititler, Roma ve Eski Mezopotamya uygarlıklarınca bilinmekte olan bir bitkidir. Latince adı ‘’Vitex agnus-castus’’ olan hayıt, mineçiçeğigiller familyasına girer. Anavayanı Batı Kafkasya ve Akdeniz’dir. Türkiye’de yaygın olarak Anadolu’da yetişir. Yetiştiği yerler deniz kenarları ve kayalıklardır. Potasyum oranı düşük, az kireçli, azot ve fosfor bakımından zengin toprakları sever. Soluk pembe ya da mavi çiçeklidir.

Bir diğer adı ‘’Ruhban Biberi’’ olarak bilinir. Bu şekilde anılmasındaki sebep, ruhbanların karabiber olarak kullanmasından kaynaklanır.

Hayıt Tohumu Farklı Yörelerde Nasıl Kullanılır?

Hayıt tohumu nasıl kullanılır diye merak edenler için hemen söyleyelim çeşitli amaçlar için kullanılmaya devam eden hayıt, yörelere göre değişik kullanımlara sahiptir. Örneğin, Muğla yöresinde yapraklardan sağlanan uçucu yağ kekik yağı yerine kullanılır. Güvelerden korumak için yünlü kumaşlara hayıt tozunun ve meyvesinin serpiştirildiği bilinir. Batı Anadolu’da ise hayıt ağacının dallarından sepet modelleri örülür. Bunların sarı renkli kökleri ise iplikleri boyamak için kullanılır.

Hayıt Tohumu Faydaları Nelerdir?

Hayıt tohumu faydaları saymakla bitmez. Günümüzde de etkileri birçok araştırmanın konusu olmaya devam eder. Kadınların hamile kalma şansını artırmak için kullanılır. Çünkü hayıt tohumu, yumurtlama periyotlarını düzenler. Yine kadınların yaşadığı adet düzensizliklerinde hayıt otu kullanılır. Uzmanlar tarafından da adet dönemlerini düzenli hale getirmek için önerilir. Faydaları saymakla bitmez demiştik. O halde devam ediyoruz. Sivilce, siyah nokta ve akne gibi sorunların tedavilerinde de etkili olarak kullanılır. Ayrıca sivilcelerden kalan izleriniz var ise o izleri yok etmek için de hayıt kullanılır. Yaşanılan hormonal sorunların çözülmesinde yarar sağlar. Erkeklerin cinsel isteklerini bastırmak için de kullanıldığı söylenir.
İdrar söktürür ve gaz giderir. Bu faydalar uzmanlar tarafından da onaylanır. Ayrıca sıkça karşılaşılan terleme problemleri hayıt otuyla çözülür.

Hayıt Otu Bitkisinden Neler Üretilir?

Hayıt otu bitkisi sadece bir bitki değildir. Birçok faydasının olduğu gibi, farklı olarak da üretilir. Hayat tohumundan, hayıt tohumu yağı, hayıt tohumu çayı, hayıt balı ve hayıt tohumu tentürü üretilir.

Kadınların Sihirli Yardımcısı: Hayıt Tohumu

Hayıt tohumu, kadınların sihirli yardımcısıdır demek yanlış olmaz. Hayıt tohumu çayı, menopozda sıkça karşılaştığımız ter basmaları, baş dönmeleri, rahim yolu kuruluklarına, kabızlığa, hazımsızlık hissine, kemiklerin zayıflamasına hatta psikolojik sinir bozukluklarına iyi gelir. Rahim kistlerinde yaşanılan yumuşak adele dokusundaki lifsi kistlerin tedavisinde yardımcı olur. Rahim iltihaplanmalarında da kullanılır. Doğum kontrol haplarının kullanımı sonrasında regl düzensizliği oluşur. Bu düzensizlikleri düzenlemek için de hayıt tohumu kullanılabilir. Bu gibi sorunları olan kadınlarda düzenli kullanımda 2 hafta içinde etkisini gösterir. Daha iyi sonuca ulaşabilmek için düzenli olarak 3 ay kullanmak gerekir. Ayrıca bebeği olan kadınların sütünü artırır.

Hayıt Otu Nerede Bulunur?

Hayıt, aktarlarda mutlaka bulunur. Paketli ya da açık olarak satılabilmektedir. İki türlü de tercih edebilirsiniz.

Hayıt Otu Nasıl Kullanılır?

Aktarlardan aldığınız hayıt otunu alarak hayıt tohumu çayı formunda kullanabilirsiniz. Ayrıca, çay olarak tüketebileceğiniz gibi aynı zamanda yağ olarak da elde edebilirsiniz. Cilt sağlığı probleminiz varsa hayıt otu yağı alarak kullanabilirsiniz. Tek başına kullanmak istemezseniz, bal ve yoğurt gibi yiyeceklerle de karıştırabilirsiniz. Yaptığınız karışımı 20 gün süreyle kahvaltıdan önce her sabah 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz. Yüksek etki almak isterseniz aç karnına kullanmanızı tavsiye ederiz.

Hayıt Tohumu Çayı Nasıl Demlenir?

1 su bardağı suyu kaynatın. İçine 1 çay kaşığı hayıt ekleyin. 7 dakika dinlenmeye bırakın ve daha sonrasında süzüp için. Afiyet olsun! Hayıt tohumu çayı yapmak işte bu kadar basit!

Hayıt Balı Nedir?

Hayıt bitkisinin en önemli ürünü olarak hayıt balını söyleyebiliriz. Hayıt balı, hasat edildiği ilk zamanlarda berrak ve hafif kırmızıya benzeyen sarı renktedir. Zaman ilerledikçe rengi koyulaşır ve 6 ay sonra rengi koyu kırmızı olur. Ayrıca bal kansere karşı doğal bir koruyucudur. Koku olarak hoş bir kokusu vardır. Geç kristalize olur ve son derece kalitelidir. Kaliteli olmasının yanında, bu kadar faydalı özelliği olan bal cüzdan yakar.

Hayıt Tohumunun Zararları Var mıdır?

Herkes tarafından bilinen ciddi bir zararı yoktur; fakat faydalarına kapılarak yoğun bir şekilde tükememeniz gerekir. Her şeyin fazlası zarardır. Hayıtı ölçülü kullanmak gerekir. Aşırı tüketim sonucunda mide bulantıları, regl zamanında kanamada artış, alerjik hastalığınız varsa kızarmalar gibi etkileri vardır.

Burada dikkat etmeniz en önemli noktalardan biri de psikolojik tedavilere, kronik rahatsızlıklara ya da hormonal tedavilere bağlı olarak ilaç kullanıyorsanız doktora danışmadan kullanmamaktır.

Hayıt Tohumu Sadece Tüketmek İçin mi Kullanılır?

Hayıt tohumu sadece tüketmek için kullanılmaz. Aynı zamanda, hayıt otlarından elde edilen tozlar, yapraklarından oluşan ekstrakt ve tohumları birçok şeyde kullanılır. Örneğin, ilaç ve parfümlerin üretilmesinde de kullanılır. Üretimi oldukça kolay ve kârlıdır. Tüketim olarak da, çeşitli alanlarda da insanlığa faydası oldukça fazladır.

Hayıt Tohumu Fiyatı Nedir?

Hayıt tohumu, hayıt balı gibi pahalı değildir. Fiyat konusunda oldukça ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. 500 gramlık hayıt tohumunu ortalama olarak 10 TL gibi bir fiyata satın alabilirsiniz.

Hayıt Suyu Faydaları Nelerdir?

Hayıt suyu, kalp ağrılarında oldukça etkilidir.
Yüksek ateşiniz olduğunda hayıt suyunu kullanabilirsiniz.
Baş ağrısı gibi sorunlarınız varsa bu suyu kullanabilirsiniz.
Depresyon gibi yoğun görülen psikolojik sorunların çözülmesinde etkilidir. Önlemeye de yarar.
İdrar problemi yaşıyorsanız idrar artırıcı özelliği de vardır.

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