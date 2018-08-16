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Hayrabolu 28. Ayçiçeği Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

Hayrabolu 28. Ayçiçeği Festivali başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Ayçiçeği Festivali başladı.

Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde yapılan festivalin açılış töreni, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleşti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin çok renkli geçeceğini belirterek, "28. Ayçiçeği Festivali her geçen yıl giderek, daha büyüyerek, daha zenginlik katarak, sadece Tekirdağ ve Trakya değil, inşallah, ülke çapında ses getiren bir festivale dönüşüyor. Festivali hem tarımsal hem de kültürel ve sosyal anlamda daha ileri götürmek için birçok çalışma yaptık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Gencer Savaş ve Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla festival korteji yürüyüşü gerçekleştirildi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından Alpullu Caddesi’ndeki festival alanının açılışı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
açılış ayçiçeği festival Hayrabolu

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