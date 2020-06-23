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Hayranlık Uyandıran 10 Evlilik Teklifi Örneği

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evlilik teklifi kadınlar için belki de düğün kadar önemlidir.

Hayranlık Uyandıran 10 Evlilik Teklifi Örneği

Evlilik teklifi kadınlar için belki de düğün kadar önemlidir. Ömür boyunca hatırlanacak olan evlilik teklifinin sıradan bir yemekten sonra yapılması çoğu kadın için artık çekici gelmiyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi, çeşitli yerlere ulaşma imkanlarının artması ve insanların hayal gücünün sınırlarını zorlamasıyla evlilik teklifleri de değişti ve gelişti. Tabii bu evlilik tekliflerinin birçoğunun gerçekleşmesi için çiftin heyecanı, adrenalini ve sporu sevmesi, birazcık da çılgın olması gerekiyor. Heyecandan evet demeyi bile unutacağınız evlilik tekliflerine gelin beraber göz atalım.

Muhteşem Evlilik Teklifleri

1. Dağın zirvesinde, heyecan doruktayken gelen evlilik teklifi

dağın zirvesinde evlilik teklifi

Dağın zirvesindesiniz, etrafınız uçurum. Sevdiğinizle beraber manzaranın ve mis gibi dağ havasının keyfini çıkartıyorsunuz. İlişkinizi bu zamanlara kadar yürütmek için gösterdiğiniz çabalar kadar olmasa da dağın zirvesine çıkmak için de büyük çaba göstermişsiniz. Birden sevdiğiniz adam diz çöküyor ve evlilik teklifi ediyor. Zirvenin de zirvesi bu olsa gerek. Bir daha ne o manzarayı ne de havanın o taze kokusunu unutamazsınız herhalde.

2. Bungee-jumping atlayışında yürekler ağızdayken gelen evlilik teklifi

bungee-jumping yapan evli çift

Gerekli güvenlik önlemlerini almış, ekipmanlarınızı takmışsınız. Bir aksilik çıkacak mı, güvenli mi, bir şey olur mu gibi kırk tilki dönüyor kafanızda. Neyse ki sevdiğiniz adam yanınızda ve ona sarılarak atlayacaksınız. Güvendiğiniz kollara sarıldınız komut verildi ve atlayışın gerçekleşmesine 2-3 saniye kala sürpriz bir evlilik teklifi. Artık ağlar mısınız, güler misiniz, o heyecan ve adrenalinle evet demek aklınıza gelir mi orasını bilemeyiz.

3. Paraşütle atlarken gelen gelen evlilik teklifi

paraşütle süzülen çift

Paraşütle atlama heyecanı zaten sizi sarıp sarmalamışken atladıktan sonra havada gelen evlilik teklifi ile şok olmamak işten bile değil. Ama siz sakin kalmaya çalışın ki iyi bir iniş gerçekleştirip sevgilinize doyasıya sarılabilin.

4. Suyun altında nefesinizi daha da kesecek evlilik teklifi

su altında evlilik teklifi

Dalış yapma kararı aldınız. Dalış kıyafetlerinizi giydiniz ve daldınız denize. Suyun dibine vardığınızda sizi bekleyen bir sürprizle karşılaştınız. Sevgiliniz benimle evlenir misin diye bağıramadı tabii bir pankart çıkardı ve üzerinde "benimle evlenir misin?" Yazıyor. Siz de "Eveet" diye bağıramayacaksınız ne yazık ki ama tepkinizi sarılarak verebilirsiniz. Sözlü kısmını da denizden çıktıktan sonra yaparsınız artık.

5. Uçan balonda hiç unutamayacağınız manzaraya karşı evlilik teklifi

kapadokyada uçan balonlar

Uçan balon turları denilince ilk akla gelen yer Kapadokya'dır. Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde, peri bacalarının üstünde yapılan balon yolculuğu sırasında gelen evlilik teklifi eminiz sizi çok mutlu edecektir.

6. Lunaparkta çocuklar gibi eğlenirken gelen evlilik teklifi

lunaparkta eğlenen çift

Sıradan bir buluşma gibi lunaparka gitmişsiniz. Pamuk şekerler, elma şekerleri, çarpışan arabalar derken çocukluğunuzu anımsamış ve duygulanmışsınız. Çocukluktan çıkmaya ve daha da duygulanmaya hazır olun çünkü gondolda veya lunaparkın en heyecanlı araçlarından birinde alacağınız evlilik teklifini ömür boyu unutamayacaksınız.

7. Basketbol maçı sırasında tüm gözleri size çevirtecek evlilik teklifi

basketbol sahasında evlilik teklifi

Bir basketbol maçına sevgiliniz tarafından isteyerek veya biraz zorlamayla gittiniz. Eğer zorlamayla gittiyseniz pişman olabilirsiniz çünkü hiç ummadığınız şeylerle karşılaşacaksınız. Maçın başlamasına ve basketbolcuların sahaya çıkmasına az bir zaman kala panolarda isminiz ve benimle evlenir misin yazıyor, görüntülerde de siz varsınız. Sevgiliniz ayağa kalkıyor ve teklifi tekrarlıyor. Gözler sizde, herkes ayakta alkışlıyor. Hayali bile muhteşem bir evlilik teklifi doğrusu.

8. Trafikte seyir halindeyken hiç ummadığınız bir şekilde gelen evlilik teklifi

trafikte evlilik teklifi

Her zamanki istikametinizde ya eve doğru ya evden çıkmış bir vaziyette sevgilinizle beraber yolculuk halindesiniz. Bir anda önünüzü bir kamyon kesiyor ve üzerinde kocaman bir pankartta benimle evlenir misin yazıyor. O yolculuğu bir daha hiç unutamazsınız sanırım.

9. Toplu taşıma aracında sıkkın ve bıkkın bir haldeyken aniden gelen evlilik teklifi

otobüste evlilik teklifi

Sevgilinizle beraber otobüs veya metro ile yolculuk halindesiniz. Belki kalabalıktan belki havasızlıktan sıkılmış bir haldesiniz. Birazdan aracın havası değişecek bundan haberiniz yok. Bir anda sevgilinizin önceden ayarladığı müzisyen ekip arkadan ve önden size doğru ilerleyerek romantik bir şeyler çalıyor. Sevgiliniz ise önünüzde diz çökmüş evlilik teklifi ediyor. Sadece siz değil, bu teklifi otobüstekiler bile ömürleri boyunca unutamaz.

10. Galata Kulesinde romantizmin doruğunda bir evlilik teklifi

galata kulesi restoranı

Gelelim en az ekstrem olan fakat en romantik evlilik teklifine. İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesine sevdiğinle beraber çıkarsan evlenirsin derler. Hem sevdiğinle beraber çıkıp hem evlilik teklifi almak ise tarif edilemez. Galata Kulesinde yenilen güzel bir yemeğin ardından gelen evlilik teklifi her genç kızın memnun olacağı bir evlilik teklifidir.

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