Hayvan haklarına ilişkin yasa taslağı hazır

YILDIZ AKTAŞ - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, hayvan haklarına ilişkin ortak uzlaşıyla bir yasa metni hazırladıklarını ve yasanın yakın zamanda çıkacağına inandığını bildirdi.
Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun hayvan haklarını ihlal edenlerin kamu vicdanını rahatlatacak şekilde ceza alması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Havyan haklarına ilişkin MHP ve CHP'nin komisyona gönderilmiş yasa teklifi bulunduğunu, AK Parti'nin de daha önce bu konuda bir çalışma yaptığını anlatan Balta, komisyonun, geçen yasama döneminde tüm tarafların görüşlerini aldığını ve yasa taslağı hazırladığını ifade etti.
Komisyonun 3 gün önce yaptığı toplantıda, taslaktaki eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve kanunun bir an önce yasalaşması konusunda uzlaşıldığını vurgulayan Balta, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu komisyon üyeleri ve grubumuzla görüşüyoruz. Hayvan haklarına ilişkin yasanın yakın zamanda çıkacağına inanıyorum. Taslağımız hazır. Tüm siyasi parti grupları dinlendi, ufak tefek eksikler olmasına rağmen ortak uzlaşıyla bir kanun metni hazırlandı. Grupların da uygun gördüğü en yakın zamanda Meclis'e sevk edilecek. Tüm parti grupları bunun en yakın zamanda çıkmasını istiyor. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda hassas davranması yasanın daha hızlı bir şekilde Genel Kurul'a getirilmesi ve yasalaşmasını sağlayacaktır. Komisyon teklifinde, cezaların daha üst düzeye çıkarılması önerileri var."
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