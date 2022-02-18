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Hayvan pazarında gezenler önce poşet sandı, Kocaeli'deki şoke eden ölüm böyle ortaya çıktı: Elleri çürümüştü

18.02.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki hayvan pazarında meydana gelen korkunç olayda ölü bulunan kişinin kimliği belli oldu. 41 yaşındaki Ahmet Yaşar Göktaş'a ait olduğu belirlenen cesedin 2 gündür burada olduğu ancak çevreden geçen kişilerin bunu poşet sandığı ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte boş tarlada gezerken bir şahsı hareketsiz yatarken gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Kendisine seslendik, cevap vermeyince şüphelendik. Elleri falan çürümüştü. Kafasında da bir mermi izi vardı. Muhtemelen intihar etmiş'' dedi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan hayvan pazarında kayalıkların dibinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Yanına gittikleri şahsın başından vurulmuş halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POŞET SANILDI

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkiklerin ardından yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, vatandaşların 1-2 gündür burada olduğu öğrenilen şahsı gördüğü fakat poşet sandıkları için ilgilenmedikleri ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden şahsın isminin Ahmet Yaşar Göktaş (41) olduğu öğrenildi. Yaklaşık 3 ay önce annesi vefat eden Göktaş’ın, ablasının da hasta olduğu ortaya çıktı.

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''ELLERİ ÇÜRÜMÜŞ, BAŞINDA MERMİ İZİ VARDI''

Arkadaşıyla birlikte boş tarlada gezerken bir şahsı hareketsiz yatarken gördüğünü söyleyen Mehmet Şefik Ayaz, "Kendisine seslendik, cevap vermeyince şüphelendik. ’Acaba uyuşturucu mu kullandı?’ diye düşündük. 155’i aradık, bizi sağlık birimlerine yönlendirdiler. Sağlık birimlerine konum attık geldiler. Sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gittiğimizde yerde yatan şahsı gördük. Şahsın elleri falan çürümüştü. Kafasında da bir mermi izi vardı. Muhtemelen intihar etmiş. Doktorlar yanına gidince hayatını kaybettiğini söylediler. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. Biz de karakola gelerek ifade verdik" dedi.

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''YERDE DE SİLAH VARDI''

Başka bir görgü tanığı Yunus Emre Atmaca ise "Mahallede bulunan boş bir arazi orası. Arkadaşımla orada dolaşırken bir şahsın yerde yattığını gördük. Sonra seslendik, herhangi bir cevap alamadık. 155’i aradık. Ekipler geldikten sonra yanına gittik. Kafası kan içindeydi, yatıyordu. Yerde de bir silah vardı. Biz de intihar ettiğini düşündük. Sonra zaten ekipler gerekeni yaptılar. İlk önce ambulans geldi. Biz de onlarla birlikte gittik zaten. Daha öncesinde olay yerine gitmedik. Başında kan vardı, mermi girişi gibi bir iz gözüküyordu. Başka bir şey de görmedik zaten. Tek bir yarası vardı" diye konuştu.

Ahmet Yaşar Göktaş’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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(İHA)

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