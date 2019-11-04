HABER

Hayvanları almak için geldiler, çalıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesi Sarıkuşak köyünde hayvancılık yapan çiftçiden 90 adet küçükbaş havyan almak için anlaşan 3 kişi, hayvanları çalıp kayıplara karıştı.

Hayvanları almak için geldiler, çalıp kaçtılar

Bingöl’ün Karlıova ilçesi Sarıkuşak köyünde hayvancılık yapan çiftçiden 90 adet küçükbaş havyan almak için anlaşan 3 kişi, hayvanları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlar, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden C.K. isimli şahsın, 2019 yılı ekim ayı içerisinde hayvanlarının bulunduğu Bingöl’ün Karlıova ilçesi Sarıkuşak köyünde 90 adet küçükbaş hayvanının çalındığını, hayvanlarını 20 gün önce satın almak için gelen şahısların çaldığından şüphelendiğini kaydettiği belirtildi. Açıklamada, "Devam eden çalışmalar neticesinde, ekim ayı içerisinde hayvan sahibinin Bingöl ilindeki ağılına gelen şahısların aracı ve sonrasında olayı gerçekleştiren A.B., G.B. ve İ.B. isimli şahıslar tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların belirlenen adreslerinde 2 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılan operasyonda, A.B., G.B. ve İ.B. isimli şahıslar ikamet ettikleri evde yakalanmıştır. Şahısların ağıllarında yapılan kontrolde hayvanlara rastlanılmamış, bahse konu hayvanlar A.B. isimli şahsın oğlu E.B.’nin çobanlığını yaptığı hayvanlar arasında arazide bulunmuştur. Hayvan sahibi ile yapılan kontrolde 59 adet küçükbaş hayvanın hırsızlık olayına konu olan hayvanlardan olduğu tespit edilmiştir. Hırsızlık olayına konu olan 59 adet küçükbaş hayvan, hayvan sahibi C.K. isimli şahsa teslim edilmiş, teslim etme esnasında devriyenin görevini tehdit ve cebir kullanarak engellemeye çalışan E.B. hakkında “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan, A.B., G.B. ve İ.B. isimli şüpheliler hakkında “Hırsızlık” suçundan adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

Hayvanları almak için geldiler, çalıp kaçtılar

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
Eskişehir’de sevgili dehşetiEskişehir’de sevgili dehşeti
Öğrenciler, yaşlıların saç ve cilt bakımını yaptıÖğrenciler, yaşlıların saç ve cilt bakımını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Avcılar’da kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklandı

Dehşet evi! Oğlu ve annesinin gözü önünde katledildi

Aydın'da kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

Kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

FETÖ davalarında kritik kararlar

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.