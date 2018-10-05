Haz almanın tek koşulu orgazm mıdır?

Haz almanın tek koşulu orgazm değildir. Orgazmı, cinsel uyarım ve zevkin doruk noktası olarak tanımlayabiliriz. Orgazm kadın ve erkekte farklı şekillerde ve etkilerde görülür.

Orgazm, hem kadın hem de erkek için hayati önem taşır. Orgazm olmaya çalışmayın haz almaya çalışın. Hedefiniz haz almak olursa orgazm refleks olarak ortaya çıkacaktır.

Sonuca Odaklanmak Orgazmı İmkansızlaştırır!

Hedefiniz orgazm olmak olursa üzerinizde baskı oluşacak ve bu baskı haz almanızı engelleyecektir. Ancak amaç orgazm olduğunda, yaşanan baskı ve stres nedeniyle hem haz alamazsınız hem de orgazm olamazsınız. Kendinizi başarmaya ve biran önce sonuç almaya odaklanmış bir şekilde bulabilirsiniz. Sonuç ya da orgazm odaklı olunursa orgazm imkansız hale gelebilir.

Orgazm olmak için çerçevelerle belirlenmiş kesin kurallar yoktur. Ancak orgazmın ön koşulu haz almaktır. Yapacağınız ya da öğreneceğiniz uygulamalar size haz vermiyorsa yapmayın. Uygulanan her yöntem, herkese aynı hazzı vermez. Kimi kadın oral seks yapılmasından haz alır, kimi kadın vajinal ilişkiden.