Hazımsızlık ve şişkinliği anında kesen detoks suyu tarifi

Detokslar son zamanlarda sıklıkla adını duyduğumuz ve oldukça sık başvurulan kilo verme yöntemlerinden biri. Detoks suları taze meyve sebzelerin karışımıyla hazırlanıyor. Hem hazırlanmasında hem de içeriğinde çeşitlilik gösteren detoks suyu direkt olarak bir kilo verme yöntemi değildir. Ancak hem kilo verme sürecinde olan hem de sağlıklı yaşama önem veren kişilerin ilk tercihi oluyor. İşte hazırlaması kolay detoks suyu tarifi...

HAZIMSIZLIĞI BİTİREN DETOKS SUYU TARİFİ

Detoks suyu tarifi için gerekli malzemeler:

Yarım limon

Yarım lime (misket limonu)

1 adet zencefil

1 adet salatalık

5-6 yaprak nane

6 su bardağı su

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir sürahide birleştirin ve tüketin.







