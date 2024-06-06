KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Hazımsızlık ve şişkinliği anında kesen detoks suyu tarifi

    Hazımsızlık ve şişkinliği anında kesen detoks suyu tarifi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.06.2024 15:10
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Son zamanlarda popülerliği giderek artan detoks suları hem kilo vermek hem de sağlıklı beslenmek isteyenlerin sıklıkla tercihi oluyor. Klasik detoks uyu tariflerinden biri olan bu karışımı hazırlamak oldukça basit. Az sayıda malzeme ve su ile şipşak hazırlanabilen bu detoks suyu tarifini mutlaka denemelisiniz.

    Hazımsızlık ve şişkinliği anında kesen detoks suyu tarifi

    Detokslar son zamanlarda sıklıkla adını duyduğumuz ve oldukça sık başvurulan kilo verme yöntemlerinden biri. Detoks suları taze meyve sebzelerin karışımıyla hazırlanıyor. Hem hazırlanmasında hem de içeriğinde çeşitlilik gösteren detoks suyu direkt olarak bir kilo verme yöntemi değildir. Ancak hem kilo verme sürecinde olan hem de sağlıklı yaşama önem veren kişilerin ilk tercihi oluyor. İşte hazırlaması kolay detoks suyu tarifi...

    HAZIMSIZLIĞI BİTİREN DETOKS SUYU TARİFİ

    zayıflama

    Detoks suyu tarifi için gerekli malzemeler:

    • Yarım limon
    • Yarım lime (misket limonu)
    • 1 adet zencefil
    • 1 adet salatalık
    • 5-6 yaprak nane
    • 6 su bardağı su

    iStock-1204191204

    Yapılışı:
    Tüm malzemeleri bir sürahide birleştirin ve tüketin.

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Herkes bunu merak ediyor: Aralıklı oruç diyeti zararlı mı?Herkes bunu merak ediyor: Aralıklı oruç diyeti zararlı mı?
    Kefir tüketmeniz için 6 neden! Her gün bir bardak içinKefir tüketmeniz için 6 neden! Her gün bir bardak için
    YKS geldi çattı! Sınav kaygısıyla başa çıkmak için 10 öneriYKS geldi çattı! Sınav kaygısıyla başa çıkmak için 10 öneri
    Anahtar Kelimeler:
    detoks suyu tarifi detoks detoks suyu
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

    Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    "Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

    "Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.