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Haziran ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

03.07.2024 17:58
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Yaz ayına girişimizle birlikte evlerimizde de ufak değişimler yaşanmaya devam ediyor. Sıcak havaların etkisiyle hem iç hem de dış mekanlarda daha ferah, konforlu ve işlevsel ürünler ön plana çıkmaya başladı. Peki, bu değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geçen ayın en çok satan ev yaşam ürünleri neler oldu? İşte, yaz aylarının etkisiyle evlerimizde olmazsa olmaz haline gelen ürünler ve sunduğu yenilikler!

Haziran ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte yaşam alanlarımızı daha keyifli hale getirmek için tercih edilen ürünler arasında özellikle balkon ve bahçe mobilyaları, dekoratif aksesuarlar ve yazı daha ferah geçirmeye yardımcı olan termoslar dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, banyo ve gardıroplarımızda pratikliği artıran ve günlük rutinimizi kolaylaştıran ürünler de büyük ilgi görüyor. Yazın enerjisini ve canlılığını evinize taşıyacak bu popüler ürünlere gelin birlikte göz atalım! İşte geçen ayın en çok satan ev yaşam ürünleri!

1. Deniz günlerinin vazgeçilmezi: DeFacto Kadın Palmiye Desenli Pembe Plaj Havlusu

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DeFacto'nun kadınlar için tasarladığı palmiye desenli pembe plaj havlusu, bu yazın en çok satan ürünlerinden biri oldu! %100 pamuktan üretilen havlu, yumuşacık dokusu ve cilt dostu kumaşıyla plaj keyfinizi katlıyor. Pembe rengi ve şık palmiye deseniyle tarzınızı plajda da yansıtabileceğiniz havluyu ilkbahar ve yaz mevsimlerinde rahatça kullanabilirsiniz. Hem konforlu hem de göz alıcı bir havlu arıyorsanız, 70x130 cm boyutundaki bu ürün tam size göre!

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2. Süper emici ve lekeye dayanıklı: MontVoo Kaymaz ve Hızlı Kuruyan Gri Banyo Paspası

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Yenilikçi yumuşak diyatomlu toprak malzemesi ile süper emici ve çabuk kuruyan özellikleriyle öne çıkan MontVoo markasının gri banyo paspası, son zamanlarda ev ve yaşam kategorisinde en çok satan ürünlerden biri oldu. Pürüzsüz, deri benzeri yüzeyi sayesinde temizlemesi son derece kolay olan paspas, dayanıklı kauçuk destekli kaymaz yapısı ile güvenli bir kullanım yaşatıyor. Sadece bir silme ya da durulama ile yepyeni görünen banyo paspası, evcil hayvan dostu evler için de mükemmel bir tercih. İşlevsellik ve dayanıklılığı bir araya getiren gri renkli 43x88 cm boyutundaki paspas, banyonuza lüks bir dokunuş katıyor.

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3. Akıllı evler için: TP-Link Tapo L510E Enerji Tasarruflu Ayarlanabilir Akıllı Ampulü

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Geçen ayın ev ve yaşam kategorisinde çok satan ürünlerden biri olan TP-Link Tapo L510E Enerji Tasarruflu Ayarlanabilir Akıllı Ampul, ekstra hub gerektirmeden evinizin Wi-Fi ağına bağlanarak kullanıma hazır hale gelmesiyle hayatınıza konfor katıyor. Beyaz renkli LED ışık, E27 duy ile evinizin her köşesinde mükemmel atmosferi yaratmanıza yardımcı oluyor. Kolayca kısılabilir ayarları sayesinde film geceleri için ideal aydınlatmayı bulup kaydedebileceğiniz ve tekrar tekrar kullanabileceğiniz ampulü, Amazon Alexa ve Google Assistant ile uyumlu olduğu için sesinizle kontrol edebilir ve ellerinizi serbest bırakabilirsiniz. Ayrıca Tapo uygulaması sayesinde akıllı telefonunuzdan ışıkları uzaktan açıp kapayabilir, gün doğumu ve gün batımı modları ile ışıkların otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilirsiniz.

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4. Dolap içini düzenli tutmak artık mümkün: Milano Home Siyah Plastik Elbise Askısı (20 Adet)

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Geçen ay ev ve yaşam kategorisinde en çok satan ürünlerden biri olan Milano Home Siyah Plastik Elbise Askısı, günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için ideal! Yazın artan kıyafetlerimizle birlikte 20 adetlik set, dolabınızın düzenini korumak ve kıyafetlerinizi düzgün bir şekilde asmak için harika bir çözüm sunuyor. Hem gömlekler hem ceketler hem de pantolonlar için uygun olan siyah renkli askılar, ince tasarımları sayesinde de yerden tasarruf etmenize destek oluyor. Dayanıklı plastik malzemeden üretilen ürün, hızlı bir şekilde asma imkanı vererek dolabınıza düzen ve stil katıyor.

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5. Yazın tadını çıkarmak için: Songmics Çok Kişilik Yeşil-Turuncu Çubuk Hamak

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Geçtiğimiz ayın ev ve yaşam kategorisinde en çok satan ürünlerinden biri olan Songmics Çok Kişilik Yeşil-Turuncu Çubuk Hamak, yazı ferah geçirmek için mükemmel bir tercih. 300 kilogram taşıma kapasitesiyle dayanıklılığı TÜV Rheinland tarafından test edilmiş olan hamak, geniş yatma yüzeyi sayesinde iki kişinin rahatça keyif yapmasına olanak tanıyor. %70 pamuk ve %30 polyester karışımı malzemesiyle terletmeyen ve nefes alan bir yapıya sahip olan hamağı ister bahçede, ister balkonda ya da kampta, her yerde kullanabilirsiniz. Boyutu 210x150 cm olan hamağı taşımak da oldukça kolay; pratik taşıma çantasıyla her yere götürebilirsiniz.

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6. Yaz mevsiminin en güvenilir eşlikçisi: Stanley Klasik Trigger-Action Füme Termos Bardak (0,35 lt)

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Geçen ayın ev ve yaşam kategorisinde en çok satanlar listesinde üst sıralarda yerini alan Stanley Klasik Trigger-Action Füme Termos Bardak son dönemin favori ürünlerinden biri haline geldi! Şehir içinde, işe giderken ya da hafta sonu açık hava aktivitelerinde yanınıza almak için mükemmel bir alternatif olan termos, çift cidarlı vakum yalıtımı sayesinde çayınızı veya kahvenizi 5 saate kadar sıcak, 6 saate kadar soğuk tutuyor, hatta 26 saate kadar buz gibi kalmasını sağlıyor. Termos, neredeyse her bardak tutucusuna uyacak şekilde tasarlanmış ve BPA'sız ve paslanmaz çelik yapısıyla hem dayanıklı hem de güvenli. Üstelik tek elle hızlıca açılabilen kapağı ve sızdırmaz yapısı sayesinde taşıması da çok konforlu olan Stanley termos bulaşık makinesinde temizlenebiliyor.

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7. Temizlik yapmayı daha keyifli hale getiren: Philips XC8049/01 Şarjlı Lacivert Dik Süpürge

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Geçen ayın ev ve yaşam kategorisinde çok satan Philips XC8049/01 Şarjlı Lacivert Dik Süpürge, yaz ayında ev süpürmeyi daha pratik hale getiriyor! Kablosuz ve hafif tasarımı sayesinde evin her köşesinde rahatça kullanabileceğiniz süpürge, güçlü lityum iyon pilleriyle 70 dakikaya kadar tüm evi tek şarjla temizlemeyi mümkün kılıyor. 360 derece emiş başlığı ve LED ışıkları ise gözle görülmeyen tozları bile yakalayarak %99,7'ye kadar toz ve kiri ortadan kaldırıyor. PowerCyclone 10 teknolojisi ile uzun süre yüksek emiş gücü bulunan süpürge, yaz temizliğini zahmetsizce halletmenize yardımcı oluyor.

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8. Evinizden yaz boyunca çiçek eksik olmasın diye: Lego Iconic Ayçiçeği Çiçek Modeli Yapım Seti (191 Parça)

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Geçtiğimiz ayın ev ve yaşam kategorisinde en çok satanlardan biri olan Lego Iconic Ayçiçeği Çiçek Modeli Yapım Seti, yaz aylarında evinize estetik bir dokunuş katmak için mükemmel bir alternatif. Bu renkli 191 parçadan oluşan LEGO seti, ayarlanabilir yeşil sapları ve yapraklarıyla 2 adet ayçiçeği içeriyor. Hem yapımı oldukça eğlenceli hem de sonucunda ortaya çıkan model her odaya uyum sağlıyor. Lego ayçiçeği özellikle de yazın enerjisini evine taşımak ve odasına biraz neşe katmak isteyenler için harika bir dekor olacak!

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9. Kitap okuma alışkanlığınıza yeni bir boyut kazandıran: Glocusent USB Şarj Edilebilir Beyaz Kitap Işığı (2 Adet)

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Geçen ayın ev ve yaşam kategorisinde çok satan Glocusent USB Şarj Edilebilir Beyaz Kitap Işığı, kitap okuma keyfinizin bölünmemesi için tasarlanan çok kullanışlı bir ürün! Bu küçük ama etkili okuma ışığı, 5 parlaklık seviyesi ve 3 farklı renk modu sunarak gözlerinizi yormadan ihtiyacınıza göre en uygun ışığı veriyor: Amber modu, mavi ışığı %99,9 oranında filtreleyerek gözlerinizi korurken genel okuma modu rahatlatıcı bir okuma ortamı yaratıyor ve odaklama modu ise okumanızı net bir şekilde tamamlamanıza yardımcı oluyor. USB ile şarj edilebilen ve uzun ömürlü pili sayesinde günde yarım saatlik okuma süresiyle 20 gün ile 3 ay arasında kullanabileceğiniz ışığın esnek ve taşınabilir tasarımı, gece okumalarınız için harika bir ortam yaratmanıza imkan tanıyor.

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10. Ayakkabı dağınıklığını ortadan kaldıran: Songmics Katlanabilir Şeffaf Ayakkabı Kutusu (8 Adet)

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Katlanabilir ve istiflenebilir yapısıyla hem yerden tasarruf etmeye hem de ayakkabıların iyi havalanmasına destek olan Songmics Katlanabilir Şeffaf Ayakkabı Kutusu ev ve yaşam kategorisinde geçen ayın en çok satan ürünü oldu. Evinizdeki ayakkabı kaosuna son veren kutular, ayakkabılarınızı düzenli ve görünür hale getiriyor. Şeffaf kapakları sayesinde istediğiniz çifti bulmak için her bir kutuyu karıştırmanız gerekmiyor; bir bakışta tüm koleksiyonunuzu görebiliyorsunuz. 44 bedene kadar uygun olan şeffaf kutular, spor ayakkabılardan topuklulara kadar her türlü ayakkabıyı saklamak için ideal bir ürün.

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