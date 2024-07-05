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    4. Haziran ayının kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünleri

    Haziran ayının kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünleri

    03.07.2024 15:48
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    Yazın kişisel bakım rutinlerimizde de önemli değişiklikler oluyor. Cildimizi güneşin zararlı etkilerini engellemek için güneş kremleri ve nemlendiriciler, sıcaklarda terlemenin ve kokmanın önüne geçen roll-on ve deodorantlar raflardaki yerini aldı bile. Geçtiğimiz ay, yaz hazırlıklarının tam gaz devam ettiği kişisel bakım kategorisinde en çok tercih edilen ürünleri derledik. İşte sizler için seçtiğimiz, yazın vazgeçilmezleri arasına giren ürünler!

    Haziran ayının kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünleri

    Yaz aylarının sıcak günlerine merhaba dediğimiz bu dönemde, kişisel bakım ürünlerine olan ilgi de değişim gösterdi. Artan sıcaklıklarla birlikte cildimize, saçımıza ve genel bakımımıza daha fazla özen gösterirken en çok tercih edilen ürünler de bu doğrultuda şekillendi. Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerine bakarak yaz mevsiminin getirdiği ihtiyaçların neler olduğunu ve bu ürünlerin neden bu kadar popüler olduğunu birlikte inceleyelim. Hem cildimizi güneşin zararlı etkilerini önleyecek hem de yazın taze ve canlı kalmamızı destekleyecek ürünlere gelin birlikte göz atalım!

    1. Suya dayanıklı ve nemlendirici etkili: Nivea Sun SPF 50+ Koruma ve Nem Güneş Kremi (200 ml)

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    Nivea Sun SPF 50+ Koruma ve Nem Güneş Kremi, geçtiğimiz ay kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünlerden biri oldu. Yüksek SPF faktörlü güneş spreyi, güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili bir savunma yaparken aynı zamanda cildinizi 48 saat boyunca nemlendirme özelliği ile öne çıkıyor. Cilt bariyerini destekleyerek mikrobiyom dengesi ile uyumlu çalışan ürün, suya dayanıklı yapısı sayesinde yaz günlerinin vazgeçilmezi. Ayrıca hızlı emilen formülü sayesinde ciltte hemen etki gösteriyor ve leke bırakmıyor.

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    2. Ter kokusuna karşı etkili savunma: Rexona Clinical Protection Active Fresh Erkek Stick Deodorant (45 ml)

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    Günlük kullanıma uygun olan ve yoğun tempoda bile tazelik ve temizlik hissi veren Rexona Clinical Protection Active Fresh Erkek Stick Deodorant, son dönemde kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle fazla terlemeye karşı sunduğu güçlü formülü ile çoğu kişinin beğenisini kazanan deodorant, hem ter kokusunu hem de ıslaklığı etkili bir şekilde önlüyor. 48 saate kadar süren etkisi sayesinde gün boyu hareket halinde olan erkeklere duş ferahlığı ve kuruluk vadediyor. TRIsolid teknolojisi ile vücut hareketlerinize uyum sağlayan ürün, canlı narenciye kokusuyla her an ferah kalmanıza yardımcı oluyor.

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    3. Yarı yolda bırakmayan: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı (6,8 ml)

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    New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı uzun zamandır kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünlerden biri ve popülaritesi her geçen gün artıyor. Mat ve yorgun cildi aydınlatırken cilt tonunu eşitleyen ve kusursuz bir görünüm yaratan kapatıcının Goji berry içeren özel formülü, göz altındaki ince çizgileri, koyu halkaları ve şişkinlikleri gizliyor. İkonik sünger ucu sayesinde kolayca uygulanabilen krem formundaki kapatıcı, her yaş grubuna uygun. Tüm cilt tipleri için ideal ve doğal bir kapatıcılık veren ürün, makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak!

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    4. Cildinize gereken özeni gösteren: Philips QP2724/10 OneBlade Siyah Yüz Tıraş Makinesi

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    Geçtiğimiz ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünlerden biri olan Philips QP2724/10 OneBlade Siyah Yüz Tıraş Makinesi, benzersiz OneBlade teknolojisi ile konforlu ve güvenli bir tıraş deneyimi yaşatmasıyla popülerliğini hak ediyor. Dayanıklı malzemeden üretilmiş olan tıraş makinesi, hem ıslak hem kuru çalıştırmaya uygun olmasıyla hem de çift taraflı bıçak teknolojisiyle sakallarınızı kusursuz bir şekilde tıraş ediyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve ayrılabilir başlığı ile de kullanıcıların beğenisini kazanan makine, kolayca temizlenebilir olmasıyla da dikkat çekiyor. Yanında gelen şarj cihazı ile birlikte pratik bir uygulama sunan tıraş makinesi, sakal bakımını zahmetsiz hale getiriyor.

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    5. Kolay ve etkili tıraş deneyimi: Gillette Venus Riviera Kadın Kullan At Tıraş Bıçağı (2 Adet)

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    Kadınlar için özel olarak tasarlanan Gillette Venus Riviera Kadın Kullan At Tıraş Bıçağı, rahat kavrayışa sahip gövdesi ve kıvrımlara uyum sağlayan oynar başlığı ile pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor. Hassas ciltler de olmak üzere tüm cilt tipleri için uygun olan Venus Riviera, kayganlaştırıcı bantları sayesinde konforlu bir tıraş deneyimi yaratıyor. Aloe içeren MoistureRich bandı ile ciltte harika bir şekilde kayar ve üç bıçağı sayesinde tahriş ve kesiklere karşı koruyucu yumuşak bantlarla çevrilidir. Kullan at özelliğiyle yedek başlığa ihtiyaç duymadan pratik bir şekilde kullanılabilen ürün, geçtiğimiz ay kişisel bakım kategorisinde çok satan listesinde büyük bir popülerlik kazandı ve çoğu kişinin favorisi haline geldi.

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    6. Maksimum ferahlık hissi ve sağlıklı görünen saçlar için: Clear Men Cool Sport Mentollü Kepeğe Karşı Etkili Şampuan (600 ml)

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    Geçtiğimiz ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünlerinden biri olan Clear Men Cool Sport Mentollü Kepeğe Karşı Etkili Şampuan, içeriğindeki mentol sayesinde saç ve derinizi kir, yağ ve kepek izlerinden arındırarak serinletici bir esinti hissi veriyor. Hava kirliliği ve stresli şehir hayatının etkilerini önleyen şampuan, ıslak saça uygulayıp güzelce duruladığınızda, Taurine + Bio Booster teknolojisi sayesinde kepeği ortadan kaldırarak saç derinizi nemlendirir ve kepeği geri getirmez. Günlük kullanımda en iyi sonuçları alabileceğiniz ürün, ferahlatıcı nane etkisiyle derinizi canlandırır ve sağlıklı görünmesine destek olur. Özel besleyiciler ve bitki özleriyle zenginleştirilmiş formülüyle, saç derinizi derinlemesine besler ve kepeğe karşı uzun süreli bir bakım sunar.

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    7. Güzellik rutinlerinin vazgeçilmezi olan: Maybelline New York Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

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    Geçtiğimiz ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satanlar arasında yerini alan Maybelline New York Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj, hem yüksek parlaklığı hem de 16 saate kadar süren kalıcılığı ile dikkat çekiyor. 15 Peachy rengi ile tüm cilt tiplerine uygun olan ürün, yeme, içme ve bulaşmaya karşı dayanıklı formülü sayesinde gün boyu mükemmel görünüm sağlarken yapışkan his bırakmayan yapısıyla da konforlu bir deneyim yaşatıyor. Kolay uygulama sağlayan fırçası ile hızlıca sürüp anında harika bir görünüme kavuşabileceğiniz ürün ile güzelliğinizi ön plana çıkarabilirsiniz!

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    8. Tıraş rutininizi bir üst seviyeye çıkaran: Nivea Men Hassas Tıraş Sonrası Balsam (100 ml)

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    Geçen ay kişisel bakım kategorisinde çok satan ve popüler olan Nivea Men Hassas Tıraş Sonrası Balsam, tıraş sonrası yaşanan yanma ve tahriş hissini hafifletmek için özel olarak formüle ediliyor. Etil alkol içermeyen ve ciltte tazelenmiş ve hoş bir his bırakan alkolsüz formülünün yanında hızla emilen yapısı sayesinde ciltte yapışkan bir his bırakmayan balsam, papatya ve Hamamelis özleri ile zenginleştirilmiş içeriğiyle cilt kızarıklığını ve kuruluğunu azaltıyor. Hassas ciltli erkekler tarafından dermatolojik olarak onaylanan balsamı tıraş sonrası yüz ve boyun bölgesine uygulayarak cildinizi rahatlatabilir ve sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz.

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    9. Cildinize en iyi bakımı gösterin: Bioderma Photoderm Güneş Sonrası Nemlendirici ve Yatıştırıcı Jel Bakım Kremi (200 ml)

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    Geçen ayın kişisel bakım kategorisinde çok satan Bioderma Photoderm Güneş Sonrası Nemlendirici ve Yatıştırıcı Jel Bakım Kremi, güneş sonrası cildimize hak ettiği bakımı sunuyor. Bu 200 mililitrelik krem, antibakteriyel özelliği sayesinde cildinizi korurken ferahlatıcı ve yatıştırıcı dokusuyla gün boyu rahatlık yaşatıyor. Güneş sonrası cildinizi yatıştırıp nemlendirerek doğal bronzluğunuzu artırmaya yardımcı oluyor. Hem gençler hem de yetişkinler için uygun olan ürün, güneş öncesi kadar güneş sonrasında da cildimize özen göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor.

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    10. Yazın vazgeçilmezi: La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Spf 50 Faktör Güneş Koruyucu Yüz Kremi (50 ml)

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    Geçtiğimiz ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünlerden biri olan La Roche-Posay Anthelios Dry Touch SPF 50 Faktör Güneş Koruyucu Yüz Kremi, yoğun güneş ışığına maruz kalan, alerjiye eğilimli ve hassas ciltler için ideal bir seçenek. Ürün, Mexoplex filtreleme sistemi ve La Roche-Posay Termal Suyu sayesinde çok yüksek UVA/UVB faktörü ve cildi yatıştırıcı antioksidan özellikleri bulunuyor. Günlük kullanıma uygun olan krem, normal, karma ve yağlı ciltler için mükemmel bir etkiye sahiptir. Güneşe çıkmadan önce Anthelios Dry Touch SPF 50 ile cildinizi hem koruyup hem de nemlendirerek yazın keyfini çıkarabilirsiniz.

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