Haziran ayının mutfak kategorisinde en çok satan ürünleri

Herkesin favori lezzetlerini hazırladığı, kimi zaman keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kimi zaman da nefis kokularla dolan mutfaklarımız hayatımızın önemli bir parçası. Peki, mutfakta işimizi basitleştiren ya da yemeklerimizi bir üst seviyeye taşıyan hangi ürünler geçtiğimiz ay en çok satanlar listesine girdi? Gelin birlikte göz atalım! İşte mutfak kategorisinde geçen ayın en çok tercih edilen, hem işlevselliğiyle hem de performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanan ürünler.

1. Evinize modern bir dokunuş katan: Kumtel Ktf-315 Siyah Ayaklı Vantilatör

Geçtiğimiz ay mutfak kategorisinde en çok satanlar listesinde bulunan Kumtel Ktf-315 Siyah Ayaklı Vantilatör, 90° yatay dönme özelliği ve 45 watt gücüyle etkili üfleme yapıyor. Üç kademeli hız ayarı ile istediğiniz serinliği hemen ayarlayabileceğiniz ve maksimum 132 cm yüksekliğiyle her köşeye ferahlık getirebileceğiniz vantilatörün şeffaf pervaneleri ve düşük sesle çalışma özelliği ile eviniz ve mutfağınızda huzurunuz bozulmadan serinleyebilirsiniz. Aşırı ısınmaya karşı koruma ve ayarlanabilir başlık gibi güvenlik ve kolaylık sağlayan özellikleri ise yazın sıcak günlerinde en büyük yardımcınız olacak.

2. Favori mutfak yardımcısı: Airfryer Yanmaz Kare Pişirme Kağıdı (50 Adet)

Geçen ayın mutfak kategorisinde en çok satan ürünler arasında yer alan Busstier Airfryer Yanmaz Kare Pişirme Kağıdı, airfryer, fırın ve mikrodalga gibi farklı cihazlara da rahatlıkla yerleştirilebilen 16x4,5 cm boyutuyla mutfağınıza çabukluk getiriyor. Yüksek sıcaklığa dayanıklı ve kokusuz olması ile airfryerınızda yemek pişirirken hiçbir koku problemi yaşamayacağınız pişirme kağıdı, yağ ve su geçirmeyen özelliği ile fritözünüzü temiz bırakırken delikli yapısı sayesinde de havayı geçirip pişirme işlemini engellemiyor. Tek kullanımlık olması da işleri oldukça pratik hale getiriyor; pişirme işleminden sonra kağıdı atıp zahmetsiz temizliğin tadını çıkarabilirsiniz. Yazın sıcak günlerinde mutfakta uzun süre vakit geçirmek istemeyenler için ideal bir çözüm sunan ürün, hafif ve saklaması zahmetsiz olmasıyla da büyük beğeni topluyor.

3. Evde serin ve ferahlatıcı içecekler hazırlamanın en güvenilir yolu: Brita Maxtra Pro All-In-1 Yedek Su Arıtma Filtresi (4 Adet)

Geçen ayın mutfak kategorisinde en çok satan Brita Maxtra Pro All-In-1 Yedek Su Arıtma Filtresini ister soğuk içecekler ister sıcak kahve ve çay isterseniz de yemek pişirirken kullanın; her zaman saf ve lezzetli suyun tadını çıkarabilirsiniz. Brita’nın geliştirilmiş Maxtra Pro All-In-1 filtre teknolojisi ile 150 litreye kadar suyu -yani yaklaşık 8 damacana suyu- tek bir filtreyle arıtabilirsiniz. Doğal aktif karbon ve iyon değiştirici incilerle donatılmış bu yenilikçi filtre, mikropartikülleri, herbisitleri, pestisitleri, klor, kireç ve ağır metalleri etkili bir şekilde filtreler. Tüm Brita sürahi modelleriyle uyumlu olan filtre ile hem suyunuzun kalitesini artırır hem de yıllık 5.000₺ tasarruf edebilirsiniz.

4. Sağlam ve dayanıklı yapı: Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak (0,47 lt)

Geçen ayın mutfak kategorisinde çok satan Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, yazın evde serinlemek isteyenler için ideal bir seçenek. Koyu mavi rengiyle dikkat çeken termos, çift duvarlı vakum izolasyonu ile içeceklerinizi 7 saate kadar soğuk, 5 saate kadar sıcak ve 30 saate kadar buz gibi soğuk tutabiliyor. 18/8 paslanmaz çelikten üretilmiş olup BPA içermeyen ve paslanmaya karşı dirençli termosun çift sızdırmaz kapağı sayesinde içecekleriniz güvenle taşıyabilir ve buz dolu termosunuzu çantanıza atarken sızıntı endişesi yaşamazsınız. Yazın sıcağında size serinlik sağlamayı garanti eden termos, ayrıca bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir olmasıyla da büyük bir avantaj yaratıyor.

5. Kahve severler için: Philips HD7462/20 Siyah-Metal Kahve Makinesi

Geçtiğimiz ay mutfak kategorisinde en çok satan Philips markasının şık ve modern kahve makinesinin 15 bardak kapasitesiyle kalabalık misafirlerinizi ağırlarken bile yeterli kahveyi sunabiliyorsunuz. Yaz aylarında kahveden vazgeçemeyenler için birebir olan makine, damlama önleyici özelliği ile dilediğiniz zaman kahve almanıza olanak veriyor. Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakika sonra otomatik kapanma özelliği bulunan ve kahve filtresi kağıdı ile çalıştırılması gereken ürün, makinede yıkanabilen parçalara sahip. Ayrıca, çıkarılabilir filtre tutucusu ile temizliğini de oldukça hızlı gerçekleştirebileceğiniz kahve makinesi, yazın sıcağında bile kahve keyfinden ödün vermek istemeyenler için ideal bir tercih.

6. Yazın lezzetli yemekler yapmanın en çabuk yolu: Cosori XXL 5,5 Litre Beyaz Airfryer

Geçtiğimiz ay 300 adetten fazla satan Cosori XXL 5,5 Litre Beyaz Airfryer, mutfak kategorisinde en çok alınan ürünlerden biri oldu. Şık beyaz rengiyle mutfağınıza estetik bir dokunuş katarken 5.5 litrelik geniş kapasitesiyle 3-5 kişilik aileler için mükemmel bir pişirme aracı olan 29,7x36x32 santimetre boyutundaki airfryer, özellikle de yaz aylarında daha sağlıklı ve pratik yemekler yapmak isteyenler için ideal. 11 önceden ayarlanmış menüsü ile çeşitli pişirme ihtiyaçlarını karşılayan ürün, metal iç kap ile aerodinamik tasarımı ve ön ısıtma ile sıcak tutma fonksiyonlarına sahipken yapışmaz kaplaması ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla da temizliği basitleştiriyor. LED ekranıyla da oldukça kullanıcı dostu airfryerın 100 tarifli yemek kitabıyla da farklı yemekler deneyebilirsiniz.

7. Mutfakta harikalar yaratmaya hazır olun: Bluefox LCD Ekran Çelik Yüzeyli Dijital Mutfak Terazisi

Geçen ayın mutfak kategorisinde en çok satan ürünleri arasında yer alan Bluefox markasının çelik yüzeyli dijital mutfak terazisi, 5 kg'a kadar ölçüm yapabilme kapasitesi, yüksek hassasiyetli sensörü ve 5 farklı birim dönüştürme özelliği ile tariflerinizde mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor. Gıda sınıfı paslanmaz çelik yüzeyi hijyenik ve hızlı temizlenen terazinin büyük ve arkadan aydınlatmalı LCD ekranı ise ölçüleri ayarlamayı basitleştiriyor. Otomatik kapanma özelliği ve aşırı yük ile düşük pil göstergesi de bulunan terazi, diyet yapanlar ve yediğine dikkat edenler için oldukça kullanışlı bir ürün.

8. Yemeklerinizi doğru ısıda pişirin: Tefal B55619 Titanyum 1X SimpleCook Siyah Wok Tava 28 cm

Geçtiğimiz ayın mutfak kategorisinde en çok satanlar listesinde bulunan Tefal Siyah Wok Tava, yapışmaz titanyum kaplaması sayesinde yemeklerinizi yapışmadan pişirmenizi desteklerken Thermo-Signal teknolojisiyle de doğru pişirme zamanını göstererek mükemmel kıvam ve lezzette yemekler yaptırıyor. Ergonomik sapı ile rahat bir tutuş sunan tava, kolay temizlenebilir iç ve dış kaplamasıyla zahmetsiz bir temizlik deneyimi yaratıyor. PFOA, kurşun ve kadmiyum içermeyen %100 güvenli yapışmaz kaplamasıyla mutfakta sağlık ve pratikliği bir araya getiren ürünle, yemek tariflerinizde her seferinde mükemmel sonuçlar ortaya çıkaracaksınız!

9. Yazın kırışık kıyafet derdine son: Philips STH3020/10 Beyaz Buharlı Düzleştirici

Yaz sıcağında ütü yapmak yerine kıyafetlerini hemen düzleştirmek isteyenleri rahatlatan Philips Beyaz Buharlı Düzleştirici, geçtiğimiz ayın mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerden biri oldu. 1,8x12,6x23,3 santimetre boyutları ve 890 gram ağırlığı ile hem evde hem de yolda kullanılabilen cihaz, ütü masası olmadan dikey buhar yöntemiyle kıyafetlerinizi çabucak düzleştirmenize imkan veriyor. Metal ısıtma tabanı ile güvenli buhar sunan ve daha iyi sonuçlar elde ettiren buharlı düzleştirici, 30 saniyede ısınarak zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. 120 mililitre çıkarılabilir su tankı ile doldurulabilen ürün, bakterilerin %99.9'unu ve toz akarlarının %100'ünü öldürerek güvenli ve hijyenik bir deneyim yaşatıyor.

10. Damacanadan su içmek artık çok daha hızlı: Narpump Whisper Otomatik Şarjlı Beyaz Damacana Pompası

Geçen ayın mutfak kategorisinde en çok satan ürünler listesinde bulunan Narpump Whisper Otomatik Şarjlı Beyaz Damacana Pompası, özellikle yaz sıcağında daha sağlıklı su tüketmek isteyenler için harika bir çözüm. Özel ses yalıtımı ile motor sesini değil sadece akan suyun sesini duyacağınız ürün, su bardağınızı sadece 4-5 saniyede doldurabiliyor ve dakikada 3,75 litre su pompalayabiliyor. Hem plastik hem de cam damacanalara uyan şık ve modern tasarımlı pompa, USB'den şarj edilebilen uzun ömürlü pili ile 40-50 güne kadar çalışabiliyor. Evde, ofiste, piknikte ya da kampta rahatlıkla yanınıza alabileceğiniz Narpump Whisper, suyunuzu taşma, dökülme ve israfa sebep olmadan kolayca doldururken çocuk kilidi ve hijyenik silikon borusu sayesinde de güvenilir bir tercih olmayı sürdürüyor.

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