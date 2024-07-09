YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Haziran ayının mutfak kategorisinde en çok satan ürünleri

    Haziran ayının mutfak kategorisinde en çok satan ürünleri

    05.07.2024 11:17
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler, işlerini kolaylaştıracak pratik ve kullanışlı ürünler mi arıyorsunuz? Sizin için geçen ayın mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerini derledik. Hem zamandan tasarruf sağlayan hem de yemek yapmayı daha keyifli hale getiren bu ürünlerle yaz mevsiminin tadını çıkarabilirsiniz. İşte, mutfak kategorisinde hayat kurtaran en popüler ürünler!

    Haziran ayının mutfak kategorisinde en çok satan ürünleri

    Herkesin favori lezzetlerini hazırladığı, kimi zaman keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kimi zaman da nefis kokularla dolan mutfaklarımız hayatımızın önemli bir parçası. Peki, mutfakta işimizi basitleştiren ya da yemeklerimizi bir üst seviyeye taşıyan hangi ürünler geçtiğimiz ay en çok satanlar listesine girdi? Gelin birlikte göz atalım! İşte mutfak kategorisinde geçen ayın en çok tercih edilen, hem işlevselliğiyle hem de performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanan ürünler.

    1. Evinize modern bir dokunuş katan: Kumtel Ktf-315 Siyah Ayaklı Vantilatör

    2

    Geçtiğimiz ay mutfak kategorisinde en çok satanlar listesinde bulunan Kumtel Ktf-315 Siyah Ayaklı Vantilatör, 90° yatay dönme özelliği ve 45 watt gücüyle etkili üfleme yapıyor. Üç kademeli hız ayarı ile istediğiniz serinliği hemen ayarlayabileceğiniz ve maksimum 132 cm yüksekliğiyle her köşeye ferahlık getirebileceğiniz vantilatörün şeffaf pervaneleri ve düşük sesle çalışma özelliği ile eviniz ve mutfağınızda huzurunuz bozulmadan serinleyebilirsiniz. Aşırı ısınmaya karşı koruma ve ayarlanabilir başlık gibi güvenlik ve kolaylık sağlayan özellikleri ise yazın sıcak günlerinde en büyük yardımcınız olacak.

    Ürünü İncele

    2. Favori mutfak yardımcısı: Airfryer Yanmaz Kare Pişirme Kağıdı (50 Adet)

    3

    Geçen ayın mutfak kategorisinde en çok satan ürünler arasında yer alan Busstier Airfryer Yanmaz Kare Pişirme Kağıdı, airfryer, fırın ve mikrodalga gibi farklı cihazlara da rahatlıkla yerleştirilebilen 16x4,5 cm boyutuyla mutfağınıza çabukluk getiriyor. Yüksek sıcaklığa dayanıklı ve kokusuz olması ile airfryerınızda yemek pişirirken hiçbir koku problemi yaşamayacağınız pişirme kağıdı, yağ ve su geçirmeyen özelliği ile fritözünüzü temiz bırakırken delikli yapısı sayesinde de havayı geçirip pişirme işlemini engellemiyor. Tek kullanımlık olması da işleri oldukça pratik hale getiriyor; pişirme işleminden sonra kağıdı atıp zahmetsiz temizliğin tadını çıkarabilirsiniz. Yazın sıcak günlerinde mutfakta uzun süre vakit geçirmek istemeyenler için ideal bir çözüm sunan ürün, hafif ve saklaması zahmetsiz olmasıyla da büyük beğeni topluyor.

    Ürünü İncele

    3. Evde serin ve ferahlatıcı içecekler hazırlamanın en güvenilir yolu: Brita Maxtra Pro All-In-1 Yedek Su Arıtma Filtresi (4 Adet)

    4

    Geçen ayın mutfak kategorisinde en çok satan Brita Maxtra Pro All-In-1 Yedek Su Arıtma Filtresini ister soğuk içecekler ister sıcak kahve ve çay isterseniz de yemek pişirirken kullanın; her zaman saf ve lezzetli suyun tadını çıkarabilirsiniz. Brita’nın geliştirilmiş Maxtra Pro All-In-1 filtre teknolojisi ile 150 litreye kadar suyu -yani yaklaşık 8 damacana suyu- tek bir filtreyle arıtabilirsiniz. Doğal aktif karbon ve iyon değiştirici incilerle donatılmış bu yenilikçi filtre, mikropartikülleri, herbisitleri, pestisitleri, klor, kireç ve ağır metalleri etkili bir şekilde filtreler. Tüm Brita sürahi modelleriyle uyumlu olan filtre ile hem suyunuzun kalitesini artırır hem de yıllık 5.000₺ tasarruf edebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    4. Sağlam ve dayanıklı yapı: Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak (0,47 lt)

    5

    Geçen ayın mutfak kategorisinde çok satan Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, yazın evde serinlemek isteyenler için ideal bir seçenek. Koyu mavi rengiyle dikkat çeken termos, çift duvarlı vakum izolasyonu ile içeceklerinizi 7 saate kadar soğuk, 5 saate kadar sıcak ve 30 saate kadar buz gibi soğuk tutabiliyor. 18/8 paslanmaz çelikten üretilmiş olup BPA içermeyen ve paslanmaya karşı dirençli termosun çift sızdırmaz kapağı sayesinde içecekleriniz güvenle taşıyabilir ve buz dolu termosunuzu çantanıza atarken sızıntı endişesi yaşamazsınız. Yazın sıcağında size serinlik sağlamayı garanti eden termos, ayrıca bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir olmasıyla da büyük bir avantaj yaratıyor.

    Ürünü İncele

    5. Kahve severler için: Philips HD7462/20 Siyah-Metal Kahve Makinesi

    6

    Geçtiğimiz ay mutfak kategorisinde en çok satan Philips markasının şık ve modern kahve makinesinin 15 bardak kapasitesiyle kalabalık misafirlerinizi ağırlarken bile yeterli kahveyi sunabiliyorsunuz. Yaz aylarında kahveden vazgeçemeyenler için birebir olan makine, damlama önleyici özelliği ile dilediğiniz zaman kahve almanıza olanak veriyor. Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakika sonra otomatik kapanma özelliği bulunan ve kahve filtresi kağıdı ile çalıştırılması gereken ürün, makinede yıkanabilen parçalara sahip. Ayrıca, çıkarılabilir filtre tutucusu ile temizliğini de oldukça hızlı gerçekleştirebileceğiniz kahve makinesi, yazın sıcağında bile kahve keyfinden ödün vermek istemeyenler için ideal bir tercih.

    Ürünü İncele

    6. Yazın lezzetli yemekler yapmanın en çabuk yolu: Cosori XXL 5,5 Litre Beyaz Airfryer

    7

    Geçtiğimiz ay 300 adetten fazla satan Cosori XXL 5,5 Litre Beyaz Airfryer, mutfak kategorisinde en çok alınan ürünlerden biri oldu. Şık beyaz rengiyle mutfağınıza estetik bir dokunuş katarken 5.5 litrelik geniş kapasitesiyle 3-5 kişilik aileler için mükemmel bir pişirme aracı olan 29,7x36x32 santimetre boyutundaki airfryer, özellikle de yaz aylarında daha sağlıklı ve pratik yemekler yapmak isteyenler için ideal. 11 önceden ayarlanmış menüsü ile çeşitli pişirme ihtiyaçlarını karşılayan ürün, metal iç kap ile aerodinamik tasarımı ve ön ısıtma ile sıcak tutma fonksiyonlarına sahipken yapışmaz kaplaması ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla da temizliği basitleştiriyor. LED ekranıyla da oldukça kullanıcı dostu airfryerın 100 tarifli yemek kitabıyla da farklı yemekler deneyebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    7. Mutfakta harikalar yaratmaya hazır olun: Bluefox LCD Ekran Çelik Yüzeyli Dijital Mutfak Terazisi

    8

    Geçen ayın mutfak kategorisinde en çok satan ürünleri arasında yer alan Bluefox markasının çelik yüzeyli dijital mutfak terazisi, 5 kg'a kadar ölçüm yapabilme kapasitesi, yüksek hassasiyetli sensörü ve 5 farklı birim dönüştürme özelliği ile tariflerinizde mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor. Gıda sınıfı paslanmaz çelik yüzeyi hijyenik ve hızlı temizlenen terazinin büyük ve arkadan aydınlatmalı LCD ekranı ise ölçüleri ayarlamayı basitleştiriyor. Otomatik kapanma özelliği ve aşırı yük ile düşük pil göstergesi de bulunan terazi, diyet yapanlar ve yediğine dikkat edenler için oldukça kullanışlı bir ürün.

    Ürünü İncele

    8. Yemeklerinizi doğru ısıda pişirin: Tefal B55619 Titanyum 1X SimpleCook Siyah Wok Tava 28 cm

    9

    Geçtiğimiz ayın mutfak kategorisinde en çok satanlar listesinde bulunan Tefal Siyah Wok Tava, yapışmaz titanyum kaplaması sayesinde yemeklerinizi yapışmadan pişirmenizi desteklerken Thermo-Signal teknolojisiyle de doğru pişirme zamanını göstererek mükemmel kıvam ve lezzette yemekler yaptırıyor. Ergonomik sapı ile rahat bir tutuş sunan tava, kolay temizlenebilir iç ve dış kaplamasıyla zahmetsiz bir temizlik deneyimi yaratıyor. PFOA, kurşun ve kadmiyum içermeyen %100 güvenli yapışmaz kaplamasıyla mutfakta sağlık ve pratikliği bir araya getiren ürünle, yemek tariflerinizde her seferinde mükemmel sonuçlar ortaya çıkaracaksınız!

    Ürünü İncele

    9. Yazın kırışık kıyafet derdine son: Philips STH3020/10 Beyaz Buharlı Düzleştirici

    10

    Yaz sıcağında ütü yapmak yerine kıyafetlerini hemen düzleştirmek isteyenleri rahatlatan Philips Beyaz Buharlı Düzleştirici, geçtiğimiz ayın mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerden biri oldu. 1,8x12,6x23,3 santimetre boyutları ve 890 gram ağırlığı ile hem evde hem de yolda kullanılabilen cihaz, ütü masası olmadan dikey buhar yöntemiyle kıyafetlerinizi çabucak düzleştirmenize imkan veriyor. Metal ısıtma tabanı ile güvenli buhar sunan ve daha iyi sonuçlar elde ettiren buharlı düzleştirici, 30 saniyede ısınarak zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. 120 mililitre çıkarılabilir su tankı ile doldurulabilen ürün, bakterilerin %99.9'unu ve toz akarlarının %100'ünü öldürerek güvenli ve hijyenik bir deneyim yaşatıyor.

    Ürünü İncele

    10. Damacanadan su içmek artık çok daha hızlı: Narpump Whisper Otomatik Şarjlı Beyaz Damacana Pompası

    11

    Geçen ayın mutfak kategorisinde en çok satan ürünler listesinde bulunan Narpump Whisper Otomatik Şarjlı Beyaz Damacana Pompası, özellikle yaz sıcağında daha sağlıklı su tüketmek isteyenler için harika bir çözüm. Özel ses yalıtımı ile motor sesini değil sadece akan suyun sesini duyacağınız ürün, su bardağınızı sadece 4-5 saniyede doldurabiliyor ve dakikada 3,75 litre su pompalayabiliyor. Hem plastik hem de cam damacanalara uyan şık ve modern tasarımlı pompa, USB'den şarj edilebilen uzun ömürlü pili ile 40-50 güne kadar çalışabiliyor. Evde, ofiste, piknikte ya da kampta rahatlıkla yanınıza alabileceğiniz Narpump Whisper, suyunuzu taşma, dökülme ve israfa sebep olmadan kolayca doldururken çocuk kilidi ve hijyenik silikon borusu sayesinde de güvenilir bir tercih olmayı sürdürüyor.

    Ürünü İncele

    İlginizi Çekebilir

    Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

    Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

     Geçen ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satılan ürünleri

    Geçen ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satılan ürünleri

     Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

    Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

     Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    tava vantilatör su arıtma cihazı mutfak mutfak eşyaları mutfak gereçleri philips kahve makinesi şarjlı damacana pompası stanley termos tefal
    İş birliği İçerikleri
    Cilt kararmalarına elveda!

    Cilt kararmalarına elveda!

    Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

    Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

    Gece terlemelerine son! İşte klimalı yastıklar

    Gece terlemelerine son! İşte klimalı yastıklar

    Tam 1000 TL indirim! Skechers'ın çok satan modeli günün fırsat ürünü

    Tam 1000 TL indirim! Skechers'ın çok satan modeli günün fırsat ürünü

    BİM'e Off-Road ATV geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

    BİM'e Off-Road ATV geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

    Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

    Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

    Tümünü Gör
    Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

    Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

    Geçen ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satılan ürünleri

    Geçen ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satılan ürünleri

    Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

    Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

    Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

    Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

    Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    Tümünü Gör
    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

    iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

    iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

    En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

    En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

    ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

    ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

    Sıcaklarda kurtarıcınız olacak en iyi buharlı vantilatör çeşitleri

    Sıcaklarda kurtarıcınız olacak en iyi buharlı vantilatör çeşitleri

    "Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!" Günün fırsat ürünü!

    "Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!" Günün fırsat ürünü!

    Tümünü Gör
    Benzer Ev Yaşam İçerikleri
    Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

    Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

    Sıcaklarda kurtarıcınız olacak en iyi buharlı vantilatör çeşitleri

    Sıcaklarda kurtarıcınız olacak en iyi buharlı vantilatör çeşitleri

    Gece terlemelerine son! İşte klimalı yastıklar

    Gece terlemelerine son! İşte klimalı yastıklar

    Evden çalışırken konfor ve verimliliği artıran 10 ürün!

    Evden çalışırken konfor ve verimliliği artıran 10 ürün!

    Küçük evlere büyük çözümler!

    Küçük evlere büyük çözümler!

    Çok satan o çamaşır sepetini inceledik!

    Çok satan o çamaşır sepetini inceledik!

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Şifa deposu: Gümüşhane'de kazanlar pestil için kaynıyor

    Şifa deposu: Gümüşhane'de kazanlar pestil için kaynıyor

    Airfryerdan elektrik süpürgesine Karaca ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

    Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

    Dutun şifa yolculuğu başladı: Tunceli’de pekmez kazanları kuruldu

    Dutun şifa yolculuğu başladı: Pekmez kazanları kuruldu

    Şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkanlar için üretti! Yoğun ilgi var... Etkisini sıfırlıyor

    Şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkanlar için üretti! Yoğun ilgi var

    Aman dikkat! Bayramda tatlı yerken sağlığınızdan olmayın

    Aman dikkat! Bayramda tatlı yerken sağlığınızdan olmayın

    Uzmanı uyardı: Yeni kesilmiş kurban etine sakın bu hatayı yapmayın!

    Uzmanı uyardı: Yeni kesilmiş kurban etine sakın bu hatayı yapmayın!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.