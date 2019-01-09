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HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği bazı büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı. Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı olurken Sırrı Sakık, Muş merkezden aday gösterildi.

HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, "Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi için HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile MYK üyesi Mustafa Avcı'yı, Mardin Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı aday olarak belirledik." dedi.

Partisinin belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve açıklanması gündemiyle toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında Oluç, parti içerisindeki "eş başkanlık modeli"nden dolayı her belediye için biri kadın olmak üzere iki aday belirlediklerini söyledi.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İÇİN AHMET TÜRK ADAY GÖSTERİLDİ

Oluç, Van Büyükşehir Belediyesi için HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile MYK üyesi Mustafa Avcı'yı, Mardin Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı aday olarak belirlediklerini ifade etti.

HDP'nin şu ana kadar belirlediği il belediye başkan adayları ise şöyle:

"Kars Belediyesi: TBMM Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen/Hatice Orhankazi

Muş Belediyesi: Sibel Genç/Sırrı Sakık

Batman Belediyesi: Songül Korkmaz/Sabri Özdemir

Bitlis Belediyesi: Zekiye İlbasan/Faruk İşler"

HDP'de, ayrıca 35 ilçe ve belde belediyesi başkan adayı da tespit edildi.

Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin olmak üzere diğer büyükşehir belediyelerinde gösterilecek adayların belirlenmesine ilişkin soru üzerine Oluç, bu illerde aday olarak gösterilecek isimlerin de bugünkü toplantıda görüşüldüğü dile getirdi.

Oluç, ocak ayı sona ermeden tüm adayların belirlenmesine yönelik çalışmaları tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, aday gösterilen isimleri düzenleyecekleri aday tanıtım toplantısıyla duyuracaklarını kaydetti.

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HDP HDP Sözcüsü Saruhan Oluç 31 mart yerel seçimleri Ahmet Türk

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