HDP'den kanun teklifi: Evlilikle eşler istedikleri soyadı kullanabilmeli

Sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, kadınların evlendiklerinde evlendikleri kişinin soyadını almak zorunda kalmaları ve bunu değiştirmek istediklerinde ise aile mahkemelerine dava açarak kendi kişilik hakları olan soyadlarını tek başına kullanmak için mücadele etmeleri gerektiği ifade edildi.

Gerekçede ayrıca anayasanın eşitlik ilkesine karşı bir durumun ortaya çıktığı belirtildi. "Sadece erkeğin soyadı ile görece 'anlam bulmak' erkek egemen toplum anlayışını daha da derinleştiren bir olguya dönüşmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kanun teklifinde, kadınların evlendikleri zaman kütüklerinin erkeğin nüfusuna kaydırılmasına ilişkin olarak, kadının hiç görmediği bir nüfusa taşınıyor olmasının evlendiği zamana kadar olan yaşamını silmek ve iradesi dışında yeni bir yaşama başlaması anlamına geldiğine değinildi.

Kadınlar bu sorunları yaşarken erkeklerin buna benzer hiçbir değişikliğe maruz kalmamasına vurgu yapılan teklifte, durumun kadının ya babasının ocağında ya da eşinin ocağında anlam bulması gibi çağın şartlarına uymayan bir durumun ortaya çıktığı ifade edildi.