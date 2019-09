HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 36'ya yükseldi

OĞLUNA ÇAĞRIDA BULUNDU



Ben HDP ile görüşmem, İstanbul’da kızım görüştü. Oğlumun Suriye’de olduğuna eminim. Araştırdım, biliyorum Suriye’de olduğunu. Oğlum dağda ve Suriye’de olmamış olsaydı ben buraya gelmezdim. Televizyon ve internette hiç fotoğrafına denk gelmedim. Oğluma devletin şefkatli kollarına gelmesi çağrısında bulunuyorum. Türk adaletine gel, sığın. Türk adaleti her zaman için arkanızdadır. Her tarafta asker, polis ve herkes bizim arkamızdadır. Ben oğluma sesleniyor ve rica ediyorum. Her ne olduysa oldu gel. Ben her zaman oğlumun arkasındayım. 2015’te 19 yaşındayken gitti, gittikten sonra ise hiç görüşemedim. Bazen özel numaradan telefonlar geliyor. Yalnız kimse konuşmuyor."

Kaynak: İHA