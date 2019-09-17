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HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 36'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 15’inci gününde 36’ya yükseldi. Eyleme yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında çalışmak için İstanbul’a giden ve askere gitmesine 20 gün kala terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe’nin ailesi de katıldı.

HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 36'ya yükseldi

Diyarbakır’da Hacire Akar ile başlayan eylem, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Eyleme yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında çalışmak için İstanbul’a giden ve askere gitmek için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe’nin ailesi de katıldı.

'HEP GİDENLER FAKİR FUKARANIN ÇOCUKLARIDIR'

Ağrı’da televizyon izlerken çocuğu dağa kaçırılan ailelerin eylemini gördüğünü ve Ağrı’dan Diyarbakır’a gelerek eyleme katıldığını belirten baba Salih Gökçe, çocuğunun dönmesini beklediğini söyledi. Acılı baba Gökçe, şunları ifade etti:

“Çocuğumun adı Mehmet, 4 yıl önce kaçırıldı. İstanbul’da çalışıyordu, 20 gün sonra askere gidecekti. Kurbanlığını hazırladım gelip askere gidecek dedim. Beni aradı ’baba geleceğim’ dedi. Ondan sonra telefonu kesildi. Aramama rağmen ulaşamadım. İstanbul Yenidoğan’dan götürmüşler. O zamandan sonra kendisine ulaşamadım. Akçakale’ye kadar gittim. Orada savaş vardı gidemedim, geri döndüm. Buraya çocuğumu aramaya geldim. Bu kadar çocuk geliyor çocuğunu aramaya, ben neden gelmeyeyim? Madem öyleyse kendi çocuklarını göndersinler. Buradakilerin hiçbirinin çocuğu gidiyor mu? Bizim orada HDP’li milletvekili ve belediye başkanları var, çocukları neden gitmiyor? Hep gidenler fakir fukaranın çocuklarıdır.

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OĞLUNA ÇAĞRIDA BULUNDU

Ben HDP ile görüşmem, İstanbul’da kızım görüştü. Oğlumun Suriye’de olduğuna eminim. Araştırdım, biliyorum Suriye’de olduğunu. Oğlum dağda ve Suriye’de olmamış olsaydı ben buraya gelmezdim. Televizyon ve internette hiç fotoğrafına denk gelmedim. Oğluma devletin şefkatli kollarına gelmesi çağrısında bulunuyorum. Türk adaletine gel, sığın. Türk adaleti her zaman için arkanızdadır. Her tarafta asker, polis ve herkes bizim arkamızdadır. Ben oğluma sesleniyor ve rica ediyorum. Her ne olduysa oldu gel. Ben her zaman oğlumun arkasındayım. 2015’te 19 yaşındayken gitti, gittikten sonra ise hiç görüşemedim. Bazen özel numaradan telefonlar geliyor. Yalnız kimse konuşmuyor."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
HDP PKK Diyarbakır oturma eylemi

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