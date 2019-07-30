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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

"Geleceğimiz, ortak bir demokratik cumhuriyette buluşmayı bize işaret ediyor"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Geleceğimiz, ortak bir demokratik cumhuriyette buluşmayı bize işaret ediyor." dedi.

Temelli, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığınca düzenlenen sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısında, 12 bin yıllık kadim bir tarihi olan kentte bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Tarihten öğrenilecek çok şey olduğunu aktaran Temelli, "Tarihi yok sayamazsınız. Tarihi yok sayamayacağınız gibi yarınları da yok sayamazsınız. Bu tarih insanlığın bir arada barış içerisinde yaşaması için bir yol gösterici, geleceğimiz ortak bir demokratik cumhuriyette buluşmayı bize işaret ediyor." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenler için aldığı karara değinen Temelli, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi, bu konuda geç de olsa önemli bir karar aldı. İfade özgürlüğü açısından Türkiye'nin uzun süredir özlemini duyduğu şekilde bir karardır bu. Bu karara sahip çıkmak yerine neredeyse bu karardan dolayı Anayasa Mahkemesi hedefe konuyor. Keşke oy birliğiyle bu karar alınsaydı, oy çokluğuyla değil. Ama Anayasa Mahkemesine karşı bugün yürütülen bu ithamlar aslında bu ülkede barışı, demokrasiyi dinamitlemektedir. Bugün bir grup üniversiteli Anayasa Mahkemesinin bu kararına açıkça karşı çıkarak Anayasa Mahkemesini bir yerde hedef göstererek bir yandan da toplumu ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor. Barış istemek dünyanın hiçbir yerinde suç olamaz."

Temelli, söz, yetki ve kararın halkta olduğu bir yaşam istediklerini belirterek, "Bunun yolunu açacak ilk adım da anayasa olmalıdır. Artık Türkiye halkları, emekçiler, kadınlar, gençler kendi anayasasını yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli HDP STK toplantı

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