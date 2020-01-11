HABER
  4. HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den erken seçim çağrısı: Şimdi hodri meydan deme zamanıdır

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den erken seçim çağrısı: Şimdi hodri meydan deme zamanıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Şimdi hodri meydan deme zamanıdır, şimdi erken seçim zamanıdır." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den erken seçim çağrısı: Şimdi hodri meydan deme zamanıdır

Temelli, Batman Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Buluşması" programında yaptığı konuşmada, kapitalizm krizinin derinleştiğini, vekalet savaşları üzerinden bugün Orta Doğu'daki gelişmeleri hep beraber izlediklerini söyledi.

Önümüzdeki 10 yılın yeni değişikliklerin, dönüşümlerin de habercisi olduğunu belirten Temelli, bunun yerelde başlayacağını savundu.

TERÖRİSTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Temelli'nin yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Batman milletvekilleri, HDP ile DBP'li yöneticilerin de yer aldığı programda, etkisiz hale getirilen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Siirt'te bir düğün salonunda partisince düzenlenen 3. Olağan Kongresine katılan Temelli, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu halklarını kana boğan, zulüm içinde inleten güçlerden hep beraber kurtulacaklarını söyledi.

Temelli, şöyle konuştu:

"Bunu başarabiliriz, bu gücümüz var, şimdi bu gücümüzü ayağı kaldırma zamanıdır. Ben inanıyorumki önümüzdeki kongre sürecimizde, büyük kongremizde HDP tüm bu iddialarını, kararlılığını iktidara taşıyacaktır. Bir toplumsal mutabakat yaratacaktır. Bir fiili ittifak süreci ile kadınları, emekçileri bu ülkenin halklarını yan yana getirecektir. Demokratik bir anayasa yapmak, demokratik çözümü var etmek, siyasi çözüm için hep beraber bu yolu kat edeceğiz. O yüzden bir kez daha buradan sesleniyorum şimdi hodri meydan deme zamanıdır, şimdi erken seçim zamanıdır."

Kongreye, HDP Siirt Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Sıddık Taş ve partililer katıldı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Bakan Dönmez: Libya mutabakatı, Türkiye'yi izole etmek isteyenlere en güzel yanıtBakan Dönmez: Libya mutabakatı, Türkiye'yi izole etmek isteyenlere en güzel yanıt
Bakan Dönmez: Libya mutabakatı, Türkiye'yi izole etmek isteyenlere en güzel yanıtBakan Dönmez: Libya mutabakatı, Türkiye'yi izole etmek isteyenlere en güzel yanıt
Anahtar Kelimeler:
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Batman HDP

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Diğer Haberler
Binali Yıldırım: Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi

Binali Yıldırım: Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Libya'daki gelişmelerle ilgili flaş açıklama

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayında soruları yanıtladı

Tunç Soyer'den dikkat çeken 'Başkanlar WhatsApp grubu' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.