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HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

"Bir seçim dönemini geçirdik. Demokrasi güçleri kazanmıştır. Ülkemiz için bu sonuçlar hayırlı olsun"

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Bir seçim dönemini geçirdik. Demokrasi güçleri kazanmıştır. Ülkemiz için bu sonuçlar hayırlı olsun." dedi.

Özen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarının "baskı politikaları" ile yıldırmaya çalıştığı kesimlerin başında Kürtler ve Alevilerin geldiğini ileri sürerek "Bu anlamda Alevi hak mücadelesi veren kurumların, özellikle kadın aktivist ve yöneticilerinin hedef alındığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

19 Temmuz 2018'de Küçük Armutlu Cemevi Başkanı Zeynep Yıldırım'ın tutuklandığını dile getiren Özen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İstanbul Kartal Eski Şube Başkanı Songül Tunçdemir'in de tutuklandığını hatırlattı. Özen, "Biliyoruz ki bu mücadeleyi yürüten, boyun eğmeyen, biat etmeyen bir yapı cezalandırılmaktadır. Zeynep ve Songül başkanların şahsında demokratik Alevi hareket, biat etmeyen, boyun eğmeyen, teslim olmayan Alevi hareketi yargılanmaktadır." diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerine değinen Özel, "Bir seçim dönemini geçirdik. Demokrasi güçleri kazanmıştır. Ülkemiz için bu sonuçlar hayırlı olsun. Eğer demokrasi güçleri bir araya gelirse faşizmi ancak o şekilde geriletebiliriz. Bunun ispatı da 31 Mart'ta yapılan seçimlerdir." diye konuştu.

Özen, basın toplantısında, üzerinde Zeynep Yıldırım ve Songül Tunçdemir'in fotoğraflarının yer aldığı ve "Başkanlarımız serbest bırakılmalıdır" yazısının bulunduğu yeleği giydi.

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HDP Zeynel Özen

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