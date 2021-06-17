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HDP İzmir il binasına saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, parti yönetimi hükümeti suçladı

17.06.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bu sabah İzmir'deki parti binasına düzenlenen ve bir partilinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan, "partiyi hedef gösteren" hükümeti ve İçişleri Bakanlığı'nı sorumlu tuttu. İzmir Valiliği, saldırganın yakalandığını duyurdu.

HDP İzmir il binasına saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, parti yönetimi hükümeti suçladı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir il binasına bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir parti çalışanı hayatını kaybetti. İzmir Valiliği saldırganın yakalandığını ve olayın araştırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, saldırıyı istifa etmiş bir sağlık çalışanının gerçekleştirdiği belirtildi:

"İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

HDP: İktidar aylardır partimizi hedef gösteriyor

HDP, saldırıda hayatını kaybeden parti çalışanının Deniz Poyraz olduğunu açıkladı:

"35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz'ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi. "

HDP, saldırıdan hükümeti sorumlu tuttu:

"Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi."

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırının düzenlendiği İzmir il binasının, 24 saat aralıksız polis gözetiminde olduğuna dikkat çekildi.

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1405462370592432129

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de saldırıya tepki gösterdi.

https://twitter.com/HudaKaya777/status/1405458091378982916

https://twitter.com/ekurkcuHDP/status/1405457862747361280

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