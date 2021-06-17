HDP İzmir il binasına saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, parti yönetimi hükümeti suçladı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir il binasına bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir parti çalışanı hayatını kaybetti. İzmir Valiliği saldırganın yakalandığını ve olayın araştırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, saldırıyı istifa etmiş bir sağlık çalışanının gerçekleştirdiği belirtildi:

"İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

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HDP, saldırıda hayatını kaybeden parti çalışanının Deniz Poyraz olduğunu açıkladı:

"35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz'ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi. "