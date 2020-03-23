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HDP'li 5 belediye başkanı gözaltına alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2020 08:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre HDP'li 5 belediye başkanı haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.

HDP'li 5 belediye başkanı gözaltına alındı

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

SİLVAN'A MEHMET USLU KAYYUM OLARAK ATANDI

HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

ARAMA YAPILIYOR

Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
HDP Silvan kayyum belediye başkanı Batman

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