HDP'li 5 belediye başkanı gözaltına alındı

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

SİLVAN'A MEHMET USLU KAYYUM OLARAK ATANDI



HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

ARAMA YAPILIYOR



Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.

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