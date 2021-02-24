HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in adıyla ilgili flaş iddia: Kod adını ikinci ismi yaptı

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in adıyla ilgili flaş iddia: Kod adını ikinci ismi yaptı

24.02.2021 07:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in adıyla ilgili flaş iddia: Kod adını ikinci ismi yaptı

Gara'ya giden HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, 'Dilan' kod adını ikinci ismi olarak kullandığı öne sürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edildiği Gara'ya gittiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Taşdemir, Gara'ya gitmediğini, iddiaların 'yalan ve iftira' olduğunu ileri sürmüştü.

HDP’li Dirayet Dilan Taşdemir'i Gara’da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktıHDP’li Dirayet Dilan Taşdemir'i Gara’da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı

KOD ADINI İKİNCİ İSMİ YAPTI

Taşdemir'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin birinci sayfasında Özgür Cebe imzasıyla yayımlanan habere göre, Gara'daki terör kampını ziyaret eden Dirayet Dilan Taşdemir'in isminde değişiklik yaptığı ortaya çıktı. KCK davasında yargılanırken adının 'Dirayet' olduğu, milletvekili olduktan sonra ise örgüt içinde kullandığı 'Dilan' kod adını nüfus değişikliği yaparak ismine eklettiği belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Erdoğan imzaladı: 4 ülkenin büyükelçisi değiştiErdoğan imzaladı: 4 ülkenin büyükelçisi değişti
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!

Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!

Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Bursa’da iki otobüs alevler içinde kaldı, yaşlı çift dumandan etkilendi

Bursa’da iki otobüs alevler içinde kaldı, yaşlı çift dumandan etkilendi

5 metre yükselikten beton zemine düşerek yaralandı

5 metre yükselikten beton zemine düşerek yaralandı

Son Dakika: 3 büyükelçi merkeze çekildi, 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı (24 Şubat Resmi Gazete)

Erdoğan imzaladı: 4 ülkenin büyükelçisi değişti

Son Dakika: İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

47 ilde operasyonlar başladı

Manisa'da feci kaza! TIR ters döndü: 2 ağır yaralı

Manisa'da feci kaza: 2 ağır yaralı

Maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.