HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in adıyla ilgili flaş iddia: Kod adını ikinci ismi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edildiği Gara'ya gittiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Taşdemir, Gara'ya gitmediğini, iddiaların 'yalan ve iftira' olduğunu ileri sürmüştü.

KOD ADINI İKİNCİ İSMİ YAPTI

Taşdemir'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin birinci sayfasında Özgür Cebe imzasıyla yayımlanan habere göre, Gara'daki terör kampını ziyaret eden Dirayet Dilan Taşdemir'in isminde değişiklik yaptığı ortaya çıktı. KCK davasında yargılanırken adının 'Dirayet' olduğu, milletvekili olduktan sonra ise örgüt içinde kullandığı 'Dilan' kod adını nüfus değişikliği yaparak ismine eklettiği belirlendi.

